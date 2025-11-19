Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στην Κεφαλονιά μετά τον εντοπισμό μέσα στην θάλασσα στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου του αυτοκινήτου 26χρονου κατοίκου του χωριού Κουρουκλάτα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το μεσημέρι της Τετάρτης (19/11).

Η εξαφάνισή του είχε δηλωθεί επισήμως στην Αστυνομία και το Λιμεναρχείο, ενώ οι οικείοι του αναζητούσαν στοιχεία, για το αν ο νεαρός επιβιβάστηκε σε πλοίο και αν είχε φύγει εκτός νησιού. Ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών γύρω από την περιοχή, μέχρι που στις 8:30 το βράδυ εντοπίστηκε σε γκρεμό στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, σύμφωνα με το inkefalonia.gr, αρχικά ο πίσω προφυλακτήρας με την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του 26χρονου.

Λίγο μετά τις 21.00 οι Αρχές εντόπισαν και το αυτοκίνητο στη θάλασσα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του νεαρού.