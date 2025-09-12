Τραγικό τέλος είχε η νυχτερινή διαδρομή ενός 23χρονου στην Κεφαλονιά, όταν το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα να καταλήξει στη θάλασσα στη διαδρομή Σκάλα–Πόρος τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο νεαρός επέστρεφε στον Πόρο, στο σπίτι του, μετά τη δουλειά του. Κάτω από ανεξακρίβωτες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και το αυτοκίνητο βρέθηκε σε χαράδρα, παρασύροντας μαζί του και την ελπίδα σωτηρίας.

Δυστυχώς, το περιστατικό φαίνεται πως δεν έγινε αμέσως αντιληπτό. Όπως μεταδίδεται, οι οικείοι του άρχισαν να ανησυχούν ορισμένες ώρες αργότερα, καθώς ο νεαρός αγνοούνταν, και έτσι ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Εντοπισμός οχήματος και έρευνα των Αρχών

Το όχημα εντοπίστηκε τελικά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, όταν μια βάρκα που βρισκόταν στην περιοχή ανέφερε στις Αρχές ότι εντόπισε τη μοιραία σκηνή στη θαλάσσια περιοχή.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει προανάκριση για να διαπιστώσει τα αίτια του δυστυχήματος. Σε επόμενο στάδιο, θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή, η οποία αναμένεται να δώσει απαντήσεις σχετικά με το κατά πόσο ο άτυχος 23χρονος σκοτώθηκε «ακαριαία ή όχι».