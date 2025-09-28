Απίστευτη ταλαιπωρία περίμενε σήμερα εκατοντάδες επιβάτες πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς εξαιτίας της πρόβλεψης για ακραία καιρικά φαινόμενα, που δεν επαληθεύτηκαν στην ένταση που αναμενόταν.

Τουλάχιστον τέσσερις πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν, ενώ οι αναχωρήσεις έχουν κυριολεκτικά «παγώσει», με αποτέλεσμα οι επιβάτες να έχουν πλημμυρίσει τον χώρο του αεροδρομίου, όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που έχει αναρτήσει το kefaloniapress.gr.

Οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δύσκολες και μέχρι στιγμής είναι άγνωστο, πότε θα ομαλοποιηθεί το πρόγραμμα αφίξεων και αναχωρήσεων.