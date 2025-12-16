Σε πραγματικό θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου, Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοείται από την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Νέα δεδομένα από ένα προηγμένο σύστημα εντοπισμού, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε συνεργασία με το επιστημονικό ινστιτούτο SA21 της Γενεύης, δείχνουν ότι ο νεαρός γιατρός εμφανίστηκε αρχικά στη Σούδα και στη συνέχεια κινήθηκε πεζός με ταχύ ρυθμό προς την πόλη των Χανίων.

Η οικογένειά του, με τη μητέρα του να έχει μεταβεί στα Χανιά, απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με τις αρχές. Το αυτοκίνητο του 33χρονου βρέθηκε την προηγούμενη Τετάρτη σε ελαιώνα στον Φρε του Αποκορώνου, γεγονός που οδηγεί τις αρχές να εξετάζουν δύο πιθανά σενάρια: είτε κινήθηκε προς τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, είτε προς δασική περιοχή κοντά στο χωριό Νίπος.

Στην εκτεταμένη έρευνα, σύμφωνα με το neakriti.gr, συμμετέχουν δυνάμεις της ΕΜΑΚ, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, με τη συνδρομή drone, θερμικών καμερών και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου, οι οποίοι «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή του Αποκορώνου.

Λίγο πριν χαθούν τα ίχνη του, είχε επικοινωνήσει με τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη, αναφέροντας ότι δεν αισθανόταν καλά και ζητώντας να βρεθεί κάποιος μαζί του στην Κρήτη. Ο πατέρας του απευθύνει δημόσια έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να ενημερώσει τις αρχές, επισημαίνοντας ότι ο 33χρονος είναι ψηλός (1,93 μ.) και γυμνασμένος.