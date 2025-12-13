Ανησυχία προκαλεί η εξαφάνιση του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, για την οποία έχει εκδοθεί Silver Alert, καθώς τα ίχνη του αγνοούνται από την Κυριακή 7/12/2025.

Από την πρώτη στιγμή σήμανε συναγερμός, με την Ελληνική Αστυνομία να αναλαμβάνει τον συντονισμό των ερευνών. Χθες το βράδυ (12/12), κατόπιν αιτήματος της οικογένειας και μετά τη σχετική δήλωση εξαφάνισης στις αρμόδιες Αρχές, ενεργοποιήθηκε το Silver Alert, καθώς δεν υπήρχε καμία ένδειξη επικοινωνίας ή εντοπισμού του, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα.

Όπως έχει ήδη αναφέρει το Cretalive, ο 33χρονος εθεάθη για τελευταία φορά το βράδυ της Κυριακής, και από τότε δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν από τους οικείους του.

Η δήλωση εξαφάνισης έγινε από τον πατέρα του τη Δευτέρα, όταν ο νεαρός άνδρας δεν εμφανίστηκε στο χώρο εργασίας του. Με δεδομένο ότι το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα Χανίων, οι έρευνες για τον εντοπισμό του έχουν επικεντρωθεί στα Χανιά.