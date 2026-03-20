Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ μπήκε στη ρεβάνς με στόχο να ολοκληρώσει τη δουλειά που είχε ξεκινήσει στο ΟΑΚΑ (1-0), όμως η αποστολή αποδείχθηκε πιο δύσκολη από το αναμενόμενο.

Απέναντι σε μια αποφασισμένη Ρεάλ Μπέτις, ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε τις απαντήσεις που χρειαζόταν, με αποτέλεσμα να γνωρίσει τον αποκλεισμό και να δει το ευρωπαϊκό του ταξίδι να ολοκληρώνεται. Το εμφατικό 4-0 στη Σεβίλλη μιλάει από μόνο του.

Το στατιστικό που συνόδευε τον Μπενίτεθ σε νοκ-άουτ αναμετρήσεις, όταν οι ομάδες του είχαν πάρει νίκη-προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι, δεν επιβεβαιώθηκε αυτή τη φορά, με την ελληνική ομάδα να μην καταφέρνει να το αξιοποιήσει.

Έτσι, το όνειρο της πρόκρισης στα προημιτελικά του UEFA Europa League έμεινε ανολοκλήρωτο, αφήνοντας πικρή γεύση.

Η εφετινή πορεία με τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη (2025-26)

League Phase: Μάλμε – Παναθηναϊκός 0-1

League Phase: Παναθηναϊκός – Στούρμ Γκράτς 2-1

League Phase: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 0-0

League Phase: Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 1-1

League Phase: Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1

Πλέι-οφ: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 2-2

Πλέι-οφ: Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 1-1 ( 5-4 στα πέναλτι ο Παναθηναϊκός)

Φάση των «16»( πρώτο παιχνίδι) : Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μπέτις 1-0

Το Know How από τη φάση των «16» και μετά, με το απίθανο σερί του Μπενίτεθ

2003-04 UEFA Cup

Προημιτελικά:

Μπορντό – Βαλένθια 1-2

Βαλένθια – Μπορντό 2-1

2004-05 Champions League

Φάση των 16:

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Λίβερπουλ 1-3

Λίβερπουλ – Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-1

Προημιτελικά:

Λίβερπουλ – Γιουβέντους 2-1

Γιουβέντους – Λίβερπουλ 0-0

2006-07 Champions League 

Φάση των 16:

Μπαρτσελόνα – Λίβερπουλ 1-2

Λίβερπουλ – Μπαρτσελόνα 0-1 (πρόκριση Λίβερπουλ με το εκτός έδρας γκολ)

Προημιτελικά:

Αϊντχόφεν – Λίβερπουλ 0-3

Λίβερπουλ – Αιντχόφεν 1-0

2007-08 Champions League

Φάση των 16:

Λίβερπουλ – Ίντερ 2-0

Ίντερ- Λίβερπουλ 0-1

2008-09 Champions League

Φάση των 16:

Ρεάλ Μαδρίτης – Λίβερπουλ 0-1

Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 4-0

2012-13 Europa League

Προημιτελικά:

Τσέλσι – Ρούμπιν Καζάν 3-1

Ρούμπιν Καζάν – Τσέλσι 3-2

Ημιτελικά:

Βασιλεία – Τσέλσι 1-2

Τσέλσι – Βασιλεία 3-1

2014-15 Europa League 

Φάση των 16:

Νάπολι – Ντίναμο Μόσχας 3-1

Ντίναμο Μόσχας – Νάπολι 0-0

Προημιτελικά:

Βολφσμπουργκ – Νάπολι 1-4

Νάπολι – Βόλφσμπουργκ 2-2

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει περάσει από πάγκους τεράστιων ευρωπαϊκών ομάδων, αλλά και της καλύτερης στον κόσμο, Ρεάλ Μαδρίτης. Η εμπειρία του είναι τεράστια σε τέτοια παιχνίδια και το έδειξε τη φετινή χρονιά με τον Παναθηναϊκό, όπου ήταν οκτώ παιχνίδια αήττητος. Κάποιες παραδόσεις είναι για να «σπάνε» και το έκανε η Ρεάλ Μπέτις, με το εμφατικό 4-0.

Βαγγέλης Αλεξανδρής

