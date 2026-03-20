League Phase: Μάλμε – Παναθηναϊκός 0-1
League Phase: Παναθηναϊκός – Στούρμ Γκράτς 2-1
League Phase: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 0-0
League Phase: Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 1-1
League Phase: Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1
Πλέι-οφ: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 2-2
Πλέι-οφ: Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 1-1 ( 5-4 στα πέναλτι ο Παναθηναϊκός)
Φάση των «16»( πρώτο παιχνίδι) : Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μπέτις 1-0
Το Know How από τη φάση των «16» και μετά, με το απίθανο σερί του Μπενίτεθ
2003-04 UEFA Cup
Προημιτελικά:
Μπορντό – Βαλένθια 1-2
Βαλένθια – Μπορντό 2-1
2004-05 Champions League
Φάση των 16:
Μπάγερ Λεβερκούζεν – Λίβερπουλ 1-3
Λίβερπουλ – Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-1
Προημιτελικά:
Λίβερπουλ – Γιουβέντους 2-1
Γιουβέντους – Λίβερπουλ 0-0
2006-07 Champions League
Φάση των 16:
Μπαρτσελόνα – Λίβερπουλ 1-2
Λίβερπουλ – Μπαρτσελόνα 0-1 (πρόκριση Λίβερπουλ με το εκτός έδρας γκολ)
Προημιτελικά:
Αϊντχόφεν – Λίβερπουλ 0-3
Λίβερπουλ – Αιντχόφεν 1-0
2007-08 Champions League
Φάση των 16:
Λίβερπουλ – Ίντερ 2-0
Ίντερ- Λίβερπουλ 0-1
2008-09 Champions League
Φάση των 16:
Ρεάλ Μαδρίτης – Λίβερπουλ 0-1
Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 4-0
2012-13 Europa League
Προημιτελικά:
Τσέλσι – Ρούμπιν Καζάν 3-1
Ρούμπιν Καζάν – Τσέλσι 3-2
Ημιτελικά:
Βασιλεία – Τσέλσι 1-2
Τσέλσι – Βασιλεία 3-1
2014-15 Europa League
Φάση των 16:
Νάπολι – Ντίναμο Μόσχας 3-1
Ντίναμο Μόσχας – Νάπολι 0-0
Προημιτελικά:
Βολφσμπουργκ – Νάπολι 1-4
Νάπολι – Βόλφσμπουργκ 2-2
Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει περάσει από πάγκους τεράστιων ευρωπαϊκών ομάδων, αλλά και της καλύτερης στον κόσμο, Ρεάλ Μαδρίτης. Η εμπειρία του είναι τεράστια σε τέτοια παιχνίδια και το έδειξε τη φετινή χρονιά με τον Παναθηναϊκό, όπου ήταν οκτώ παιχνίδια αήττητος. Κάποιες παραδόσεις είναι για να «σπάνε» και το έκανε η Ρεάλ Μπέτις, με το εμφατικό 4-0.
Βαγγέλης Αλεξανδρής
