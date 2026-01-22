Η Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία (CBF) και ο Κάρλο Αντσελότι κατέληξαν σε συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του Ιταλού τεχνικού, ο οποίος είχε αρχικά συμβόλαιο έως το Μουντιάλ του 2026. Ο Αντσελότι αναμένεται να φτάσει στο Ρίο ντε Τζανέιρο αυτή την Παρασκευή και να υπογράψει επίσημα τις πρώτες εβδομάδες του Φεβρουαρίου.

Ο Ιταλός προπονητής διατηρεί ήδη τον υψηλότερο μισθό μεταξύ των τεχνικών εθνικών ομάδων στον κόσμο, περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ η επέκταση θα διατηρήσει παρόμοιους όρους, με προσαρμογές στα μπόνους επιτευγμάτων. Στο τρέχον συμβόλαιο υπάρχει μπόνους 5 εκατομμυρίων ευρώ σε περίπτωση που η Βραζιλία κατακτήσει το έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2026.

Η Σελεσάο, η οποία βρίσκεται στον Γ’ όμιλο, ξεκινά τη διοργάνωση στις 11 Ιουνίου αντιμετωπίζοντας το Μαρόκο στο Νιου Τζέρσεϊ, συνεχίζει με την Αϊτή στις 19 Ιουνίου στη Φιλαδέλφεια και ολοκληρώνει την πρώτη φάση κόντρα στη Σκωτία στις 24 Ιουνίου στο Μαϊάμι.