Έτοιμος να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τη Σάντος εμφανίζεται ο Νεϊμάρ, σύμφωνα με δημοσίευμα της βραζιλιάνικης ιστοσελίδας «R7». Όπως αναφέρεται, οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε πλήρη συμφωνία και η επέκταση της συνεργασίας τους αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα, με χρονικό ορίζοντα έως το καλοκαίρι.

Κεντρικό κίνητρο για την απόφαση του Βραζιλιάνου σταρ να παραμείνει στη Σάντος αποτελεί η επιθυμία του να επιστρέψει στην Εθνική Βραζιλίας. Ο Νεϊμάρ φιλοδοξεί να ξαναμπεί στα πλάνα του Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος έχει δηλώσει δημόσια πως ο έμπειρος επιθετικός παραμένει ευπρόσδεκτος στη «σελεσάο».

Προς το παρόν, ο Νεϊμάρ δεν βρίσκεται στις κλήσεις του Ιταλού τεχνικού, ωστόσο με το Παγκόσμιο Κύπελλο να πλησιάζει, τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο. Ο ίδιος ευελπιστεί πως με σταθερές εμφανίσεις και αγωνιστική συνέχεια θα καταφέρει να διεκδικήσει ξανά τη θέση του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.