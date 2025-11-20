Ο Νεϊμάρ είχε κάθε λόγο να χαμογελάει ξανά, καθώς στον αγώνα της Σάντος απέναντι στη Μιρασόλ κατάφερε να σκοράρει για πρώτη φορά μετά από 3,5 μήνες. Ο 33χρονος Βραζιλιάνος σταρ, που από τον Φεβρουάριο έχει επιστρέψει στη Βραζιλία για να αγωνιστεί με τη φανέλα της Σάντος, αντιμετωπίζει συνεχόμενα προβλήματα τραυματισμών, τα οποία έχουν περιορίσει σημαντικά τον χρόνο συμμετοχής του.

Μετά την επιστροφή του στη δράση, ο «Νέι» χρειάστηκε μόλις τέσσερα λεπτά για να αφήσει το στίγμα του, βρίσκοντας δίχτυα σε τετ-α-τετ και χαρίζοντας προσωρινό προβάδισμα στην ομάδα του. Ωστόσο, παρά το γρήγορο γκολ, η Σάντος δεν κατάφερε να κλειδώσει τη νίκη. Η Μιρασόλ ισοφάρισε με πέναλτι – φάση στην οποία μάλιστα υπέπεσε ο ίδιος ο Νεϊμάρ – και το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος.