Όταν ο Νεϊμάρ αποφάσισε να επιστρέψει στη Σάντος, όλοι μιλούσαν για ένα παραμύθι: ο μεγάλος σταρ που γυρίζει στο σπίτι του, στους δρόμους που τον ανέδειξαν, στην ομάδα που τον έμαθε να αγαπά το ποδόσφαιρο. Κανείς όμως δεν προετοίμασε τον κόσμο για αυτό που συμβαίνει τώρα.

Η Σάντος παλεύει με τον εφιάλτη του υποβιβασμού για ακόμη μία φορά, βρίσκεται στην 17η θέση και το στατιστικά δεν λένε ψέματα. Έξι αγωνιστικές χωρίς γκολ για τον Νεϊμάρ, πέντε παιχνίδια χωρίς νίκη για την ομάδα, και η πίεση βαραίνει σαν αλυσίδα στους ώμους όλων. Ο Βραζιλιάνος, που κάποτε ήταν το πρόσωπο του συλλόγου, μοιάζει τώρα να γίνεται η αιτία της αμφισβήτησης και της έντασης στα αποδυτήρια.

Ο τελευταίος αγώνας με τη Φλαμένγκο ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Στο 85ο λεπτό, όταν αντικαταστάθηκε, δεν πήγε στον πάγκο. Έτρεξε προς το τούνελ, φωνάζοντας, βρίζοντας, αφήνοντας πίσω του μια ομάδα που δέχτηκε γκολ στο 89’ και μείωσε απλώς στο 3-2 στο 90+1’. Οι συμπαίκτες του κοιτούσαν, οι οπαδοί φώναζαν, και η Σάντος πάλι βρέθηκε να μάχεται για να σώσει τη σεζόν.

Μέσα σε αυτό το χάος, η αλήθεια είναι σκληρή: αρκετοί παίκτες πιστεύουν ότι η παρουσία του Νεϊμάρ δεν είναι μόνο άγχη και απαιτήσεις, αλλά και πηγή αστάθειας. Κάθε λάθος, κάθε εκνευρισμός, κάθε αποχώρηση χωρίς εξήγηση γίνεται κύμα που χτυπάει την ομάδα. Και η Σάντος έχει ελάχιστο περιθώριο για λάθη: 33 βαθμοί μετά από 32 αγωνιστικές, έξι ματς να απομένουν, δύο μόλις βαθμούς πάνω από τη Βιτόρια που σώζεται.

Το παραμύθι του παιδιού που έγινε αστέρι και γύρισε σπίτι έχει μετατραπεί σε ένα σκληρό μάθημα. Το ποδόσφαιρο δεν συγχωρεί, η πίεση πολλαπλασιάζεται, και ο Νεϊμάρ καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να ηγηθεί, όχι μόνο με την τεχνική του, αλλά με τη στάση του. Γιατί αλλιώς, το όνειρο που όλοι πίστεψαν, μπορεί να τελειώσει σαν εφιάλτης.