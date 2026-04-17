Στις Ηνωμένες Πολιτείες, έντονη συγκίνηση προκάλεσε στο δικαστήριο το ηχητικό ντοκουμέντο με τις τελευταίες δραματικές στιγμές της 7χρονης Αθίνα Στραντ από το Τέξας, στα χέρια του 34χρονου απαγωγέα και δολοφόνου της.

Το βίντεο, που προβλήθηκε αποκλειστικά ενώπιον ενόρκων και δικαστών, κατέγραψε τις στιγμές μέσα στο βαν του Τάνερ Χόρνερ τον Νοέμβριο του 2022. Οι παρευρισκόμενοι, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, εμφανίστηκαν σοκαρισμένοι από όσα άκουσαν.

Το ηχητικό υλικό δεν επιτράπηκε να δοθεί στη δημοσιότητα, καθώς θεωρήθηκε εξαιρετικά ευαίσθητο. Παράλληλα, ο πατριός της μικρής επέλεξε να μην το ακούσει, αδυνατώντας να αντέξει τη συναισθηματική φόρτιση.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Χόρνερ άρπαξε τη μικρή Αθίνα τη στιγμή που της παρέδιδε ένα χριστουγεννιάτικο πακέτο, την ώρα που οι γονείς της απουσίαζαν. Ο διάλογος που ακούγεται στο βίντεο χαρακτηρίστηκε από τους παρευρισκόμενους ως σοκαριστικός.

Πολλοί από το ακροατήριο κατέρρευσαν, ενώ άλλοι αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν, μην αντέχοντας να ακούσουν τη φωνή του παιδιού να εκλιπαρεί για βοήθεια και να καλεί τη μητέρα του.

Για τους νομικούς, πρόκειται για μια ξεκάθαρη περίπτωση δολοφονίας εκ προμελέτης. Όπως επισημαίνουν, ο δράστης δεν έδειξε σημάδια πανικού ούτε δισταγμού, γεγονός που ενισχύει την άποψη περί προμελετημένου εγκλήματος.

Τέλος, οιι εισαγγελείς υπογράμμισαν ότι το βίντεο αποδεικνύει την αδιαφορία του Χόρνερ, ο οποίος συνέχισε τη ζωή του σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Εκτιμούν πως το δικαστήριο θα προχωρήσει στην επιβολή της θανατικής ποινής.