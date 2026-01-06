Το σύνολο του Τζαμέλ Μπελμαντί είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και δημιούργησε αρκετές επικίνδυνες στιγμές, χωρίς ωστόσο να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα στην κανονική διάρκεια. Η άμυνα του Κονγκό άντεξε για 90 λεπτά, όμως λύγισε λίγο πριν το φινάλε της παράτασης.

Το γκολ που έκρινε την πρόκριση ήρθε στο 119ο λεπτό από τον Μπουλμπίνα, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή και με ένα δυνατό, διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αφήνοντας ανήμπορο να αντιδράσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, πάλεψε μέχρι τέλους, όμως δεν κατάφερε να οδηγήσει το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι και αποχαιρέτησε τη διοργάνωση. Η Αλγερία πλέον στρέφει την προσοχή της στον προημιτελικό με τη Νιγηρία, το Σάββατο (10/1, 18:00).