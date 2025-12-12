Άλλη μια σημαντική απουσία θα έχει ο Παναθηναϊκός εξαιτίας του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, καθώς μετά τον Αλμπάν Λαφόν (Ακτή Ελεφαντοστού), κλήθηκε στην Εθνική Νιγηρίας και ο Σίριλ Ντέσερς!

Ο διεθνής στράικερ των «πράσινων» είναι μεταξύ των 28 παικτών που επέλεξε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Νιγηρίας, Έρικ Σέκου Τσέλε και θα απουσιάσει για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Ο Ντέσερς θα χρειαστεί να ενσωματωθεί στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος στις 15 Δεκεμβρίου, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ενώ η απουσία του θα εξαρτηθεί από την πορεία της Νιγηρίας στη διοργάνωση (τελευταίο ματς στον όμιλο απέναντι στην Ουγκάντα στις 30 Δεκεμβρίου).