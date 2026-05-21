Ο Άρης έχει να διαχειριστεί ακόμη μία υπόθεση ban από τη FIFA, η οποία αναρτήθηκε σήμερα.

Στη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας εμφανίζεται νέα απαγόρευση μεταγραφών με ημερομηνία 21 Μαΐου, ενώ εξακολουθεί να υφίσταται και εκείνη που είχε αναρτηθεί στις 31 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η πρώτη υπόθεση σχετίζεται με εκπρόσωπο ποδοσφαιριστή, ενώ η δεύτερη αφορά τον δικηγόρο του, με τις οικονομικές εκκρεμότητες να συνδέονται με τα συγκεκριμένα πρόσωπα και όχι με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή που εκπροσωπούν.

Πρόκειται για δύο ανοιχτές υποθέσεις που θα πρέπει να διευθετηθούν άμεσα, προκειμένου ο Άρης να μπορέσει να κινηθεί κανονικά στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού.