Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από την Τρίπολη, επικρατώντας με 2-1 του Αστέρα Τρίπολης, ενώ μείωσε τη διαφορά στο -9 από τον Ολυμπιακό και στον -8 από τον ΠΑΟΚ ενόψει των πλέι οφ!

Οι Ζαρουρί και Τετέι σκόραραν για το Τριφύλλι με εκτελέσεις πέναλτι, με αυτογκόλ του Ίνγκασον μείωσε ο Αστέρας.

Η εξέλιξη του ματς στην Τρίπολη

Οι γηπεδούχοι απείλησαν πρώτοι στο 14’, με τον Εμμανουηλίδη να δοκιμάζει το σουτ και τον Λαφόν να επεμβαίνει σωτήρια. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός ανέβασε άμεσα την απόδοσή του και στο 17’ έχασε τεράστια ευκαιρία, όταν ο Τετέι δεν κατάφερε να σκοράρει από κοντά, με τον Χατζηεμμανουήλ να διώχνει εντυπωσιακά πάνω στη γραμμή.

Η πίεση των «πράσινων» απέδωσε καρπούς στο 29’, όταν ο Τετέι ανατράπηκε στην περιοχή από τον Λάσκαρη και ο διαιτητής Παπαπέτρου έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Ζαρουρί ανέλαβε την εκτέλεση στο 31’ και άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να ελέγχουν το παιχνίδι και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου (45+4’) πέτυχαν και δεύτερο τέρμα, με τον Τετέι να ευστοχεί από το σημείο του πέναλτι μετά από χέρι του Δεληγιαννίδη.

Στο δεύτερο μέρος, ο Παναθηναϊκός διατήρησε την υπεροχή του και μάλιστα σκόραρε με τον Τετέι στο 56’, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Οι «πράσινοι» είχαν κι άλλες ευκαιρίες, χωρίς όμως να πετύχουν τρίτο γκολ.

Το παιχνίδι απέκτησε νέο ενδιαφέρον στο 82’, όταν μετά από σοβαρή αδράνεια στην άμυνα και κακή επικοινωνία με τον Λαφόν, ο Ίνγκασον έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, μειώνοντας σε 2-1 για τον Αστέρα.

Στα τελευταία λεπτά η πίεση των γηπεδούχων αυξήθηκε, ενώ ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τον αγώνα με δέκα παίκτες λόγω τραυματισμού του Ερνάντεθ στο 95’, έχοντας εξαντλήσει τις αλλαγές του.

Ο Παναθηναϊκός κράτησε το προβάδισμα και πήρε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη, δείχνοντας χαρακτήρα σε μια δύσκολη έδρα.

Αστέρας Τρίπολης: Χατζηεμμανουήλ, Αλάγκμπε, Σίπτσιτς, Λάσκαρης, Δεληγιαννίδης, Σιλά, Αλμύρας (83′ Γραμμένος), Μουνιόθ (61′ Γκονζάλες), Κετού, Εμμανουηλίδης (71′ Μίτροβιτς), Οκό (61′ Μακέντα).

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Ερνάντεθ, Τουμπά, Ίνγκασον (84′ Τζούριτσιτς), Κώτσιρας (65′ Παντελίδης), Κυριακόπουλος, Σιώπης (84′ Τσέριν), Τσιριβέγια, Αντίνο (71′ Γιάγκουσιτς), Ζαρουρί, Τετέι (71′ Πάντοβιτς).