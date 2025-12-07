Στη σύλληψη 25χρονου Αφγανού προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας στο Κιλκίς, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ. Ο αλλοδαπός κατηγορείται ότι, μαζί με ομάδα αγνώστων συνεργών, λήστεψαν στις 24 Μαρτίου έναν 45χρονο υπήκοο Τουρκίας, τον οποίο στη συνέχεια κρατούσαν παράνομα σε αγροτική περιοχή.

Οι δράστες φέρονται να απαιτούσαν χρήματα από συγγενείς του 45χρονου που διαμένουν στη Γερμανία, με σκοπό να τον απελευθερώσουν. Οι συγγενείς του απέστειλαν μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών περίπου 3.000 ευρώ και δύο ημέρες αργότερα ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος.

Μετά την καταγγελία του θύματος και των συγγενών του στις αστυνομικές Αρχές, ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Ο 25χρονος ταυτοποιήθηκε έπειτα από τις ανακριτικές ενέργειες των αστυνομικών, ενώ η δικογραφία διαβιβάστηκε στον ανακριτή, ο οποίος εξέδωσε ένταλμα σύλληψης.