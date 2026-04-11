Ένας 37χρονος συνελήφθη στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος 20χρονου, σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών.

Το περιστατικό σημειώθηκε έπειτα από επεισόδιο μεταξύ των δύο ανδρών μέσα στην οικία τους, όταν ο 37χρονος φέρεται να τραυμάτισε τον 20χρονο με αιχμηρό αντικείμενο, συγκεκριμένα με σπασμένο γυαλί, στο αριστερό ημιθωράκιο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.