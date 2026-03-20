Πρόγνωση καιρού για την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τοπικά έντονα φαινόμενα αναμένονται στην Κρήτη, ενώ η αφρικανική σκόνη διατηρείται σε υψηλά επίπεδα στα νότια τμήματα της χώρας.

Γενική εικόνα

Στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Κρήτη τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ενισχυμένοι στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, φτάνοντας έως τους 16 βαθμούς στα νότια και 13 με 14 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 4 έως 13 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 8 έως 15 βαθμούς, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες στη νότια Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 4-8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 6 έως 12 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως έως το μεσημέρι στην Κρήτη, όπου τα φαινόμενα μπορεί να είναι έντονα. Άνεμοι βόρειοι 6-8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 10 έως 15 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 6-8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 16 βαθμούς.

Αττική: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 4-8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 7 έως 12 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς βροχές το πρωί. Άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ, εξασθένηση αργότερα. Θερμοκρασία από 7 έως 14 βαθμούς.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Σάββατο 21 Μαρτίου: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, έως 17 βαθμούς στα δυτικά.

Κυριακή 22 Μαρτίου: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ανατολικά, με βροχές στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Δευτέρα 23 Μαρτίου: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια, επεκτεινόμενες το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά. Άνεμοι ανατολικοί έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.

Τρίτη 24 Μαρτίου: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και νότια. Σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Χιονοπτώσεις στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.