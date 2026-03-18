Ένας σκύλος στην Κρήτη έγινε viral, αναλαμβάνοντας ρόλο «σημαντήρη» και χτυπώντας με εντυπωσιακή ακρίβεια την καμπάνα της εκκλησίας σε χωριό του Κρητικού νότου.

Το απίθανο και άκρως χαριτωμένο στιγμιότυπο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με πρωταγωνιστή ένα τετράποδο που φαίνεται να έχει αναλάβει… ιερά καθήκοντα, σκορπίζοντας χαμόγελα σε όσους το παρακολουθούν.

Στο ορεινό χωριό της νότιας Κρήτης, ο ιερέας της ενορίας, παπά Γιάννης, έχει στο πλευρό του έναν ξεχωριστό βοηθό. Ο σκύλος της οικογένειας δεν περιορίζεται μόνο στη συντροφιά, αλλά συμμετέχει ενεργά στις εξωτερικές ανάγκες του ναού.

Το τετράποδο έχει μάθει να χτυπά την καμπάνα με συνέπεια, εκτελώντας τον ρόλο του «σημαντήρη» με τρόπο που εντυπωσιάζει τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του Δια-sos-τε τη Μεσαρά, η σκηνή έχει ήδη γίνει viral. Οι χρήστες σχολιάζουν με ενθουσιασμό τον τετράποδο βοηθό, ο οποίος μοιάζει να επιτελεί το καθήκον του με απόλυτη ευλάβεια – και, όπως λένε πολλοί, ίσως και με τις ευλογίες του Αγίου Μόδεστου, προστάτη των ζώων.