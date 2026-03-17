Ο μικρός μακάκος Punch έγινε viral όταν δέχθηκε απόρριψη από τους συγκάτοικούς του στο ζωολογικό κήπο και βρήκε παρηγοριά σε ένα λούτρινο παιχνίδι. Οι εικόνες του να αγκαλιάζει το αγαπημένο του παιχνίδι συγκίνησαν εκατομμύρια χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σήμερα, φαίνεται πως ο διάσημος πίθηκος βρήκε το δικό του ευτυχισμένο τέλος. Ο Punch, που φιλοξενείται στο Ζωολογικό Κήπο της πόλης Ichikawa στην Ιαπωνία, απαθανατίστηκε να παίζει και να αγκαλιάζει τρυφερά μια θηλυκή μακάκο, γνωστή ως Momo-chan.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο X και στο TikTok δείχνουν το ζευγάρι να παίζει, να κυνηγιέται και να αγκαλιάζεται, με το αγαπημένο λούτρινο παιχνίδι του Punch να κάνει κι αυτό την εμφάνισή του. Οι εικόνες υποδηλώνουν ότι η περίοδος μοναξιάς του μικρού μακάκου ίσως έχει πλέον τελειώσει.

Από την απόρριψη στη φιλία

Ο εξάμηνος Punch είχε συγκινήσει τον κόσμο όταν φάνηκε να αναζητά παρηγοριά σε ένα λούτρινο παιχνίδι, μετά την απόρριψή του από τα άλλα μακάκα του περιβλήματός του. Οι φροντιστές αποκάλυψαν πως το παιχνίδι του είχε δοθεί αρχικά για να τον βοηθήσει να μάθει να «κολλάει», καθώς είχε εγκαταλειφθεί από τη μητέρα του κατά τη γέννηση.

Τα μωρά μακάκα συνηθίζουν να προσκολλώνται στις μητέρες τους για ασφάλεια και για να αναπτύξουν τους μυς τους – μια δεξιότητα κρίσιμη για την επιβίωσή τους. Ο Punch είχε δοκιμάσει διάφορα αντικείμενα, όπως πετσέτες ή άλλα λούτρινα, όμως τελικά διάλεξε έναν λούτρινο ουρακοτάγκο με μακριά πόδια ως σύντροφό του.

Το ορφανό μακάκο έγινε γρήγορα η κύρια ατραξιόν του ζωολογικού κήπου κοντά στο Τόκιο, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών. Παράλληλα, δέχθηκε κύμα συμπάθειας στο διαδίκτυο από ανθρώπους που ανησυχούσαν για την ευημερία του.

Μια νέα αρχή για τον Punch

Πρόσφατες φωτογραφίες δείχνουν τον Punch να εντάσσεται σταδιακά με τα υπόλοιπα μακάκα του ζωολογικού κήπου και να εξαρτάται λιγότερο από το λούτρινο παιχνίδι του. Σε ορισμένα στιγμιότυπα, φαίνεται να κάθεται ανάμεσα σε ενήλικα μακάκα, να καβαλά την πλάτη άλλων ή να δέχεται φροντίδα και αγκαλιές από τα μέλη της ομάδας.

Το προσωπικό του ζωολογικού κήπου θεωρεί αυτή την εξέλιξη θετικό σημάδι. Ο διευθυντής του Ichikawa City Zoo, Shigekazu Mizushina, δήλωσε: «Όταν μεγαλώσει και απομακρυνθεί από το λούτρινο που του προσφέρει ανεξαρτησία, αυτό θα είναι ένα καλό σημάδι».

Η θέση του ζωολογικού κήπου

Παρά τη συγκίνηση του κοινού, ο ζωολογικός κήπος υποστήριξε ότι ο Punch δεν είχε υποστεί εκφοβισμό από τα άλλα μακάκα. Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο X, το Ichikawa City Zoo ανέφερε: «Αν και ο Punch έχει επιπληχθεί πολλές φορές από άλλα μακάκα, κανένα δεν έχει δείξει σοβαρή επιθετικότητα απέναντί του».

Οι υπεύθυνοι εξήγησαν ότι τέτοιες συμπεριφορές είναι μέρος της «αυστηρής ιεραρχικής κοινωνίας» των μακάκων, όπου τα κυρίαρχα άτομα επιδεικνύουν «πειθαρχικές ενέργειες» προς τα υποδεέστερα. Παράλληλα, εξέφρασαν την κατανόησή τους για το ενδιαφέρον του κοινού, τονίζοντας πως «όλοι οι φροντιστές θα συνεχίσουν να εργάζονται ώστε ο Punch να ζει μια υγιή ζωή ως μέλος της ομάδας»