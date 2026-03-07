Ο Punch, ο ορφανός μακάκος που συγκίνησε εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου όταν εμφανίστηκε σε βίντεο να κρατά σφιχτά ένα λούτρινο ζωάκι, φαίνεται πως κάνει επιτέλους φίλους.

Το μικρό μαϊμουδάκι, που ζει σε ζωολογικό κήπο της Ιαπωνίας, έγινε viral τον περασμένο μήνα, όταν καταγράφηκε να βρίσκει παρηγοριά σε ένα λούτρινο παιχνίδι, αφού είχε απορριφθεί από τους υπόλοιπους μακάκους του περιβάλλοντός του.

Από τότε, το hashtag #HangInTherePunch έχει προσελκύσει εκατοντάδες επισκέπτες στον Ζωολογικό Κήπο της πόλης Ιτσικάουα, κοντά στο Τόκιο, που θέλουν να δουν από κοντά τον μοναχικό πίθηκο.

Πρόσφατες φωτογραφίες δείχνουν ότι ο Punch αρχίζει να εντάσσεται στην ομάδα, καθώς εθεάθη να αγκαλιάζεται με έναν άλλο μακάκο και να κοινωνικοποιείται με τα υπόλοιπα ζώα.

Ο Punch γεννήθηκε τον περασμένο Ιούλιο και ανατράφηκε από φροντιστές, αφού η μητέρα του τον εγκατέλειψε. Στις αρχές του έτους εντάχθηκε στο περιβάλλον των μακάκων, έχοντας πάντα μαζί του το αγαπημένο του λούτρινο παιχνίδι που του προσέφεραν οι ζωοκόμοι για παρηγοριά.

Η ιστορία του μικρού Punch

Σύμφωνα με τον φροντιστή Kosuke Shikano, τα μικρά ιαπωνικά μαϊμουδάκια συνηθίζουν να προσκολλώνται στις μητέρες τους για ασφάλεια και για να δυναμώσουν τους μυς τους. Όταν ο Punch δεν είχε αυτή τη δυνατότητα, οι υπεύθυνοι του έδωσαν διάφορα αντικείμενα, όπως πετσέτες ή άλλα λούτρινα, όμως εκείνος διάλεξε έναν μακρυπόδαρο ουρακοτάγκο.

«Αυτό το λούτρινο έχει σχετικά μακριά μαλλιά και αρκετά σημεία για να το κρατάει εύκολα», εξήγησε ο Shikano, προσθέτοντας: «Πιστεύαμε ότι η ομοιότητά του με πίθηκο θα βοηθούσε τον Punch να ενταχθεί αργότερα στην ομάδα».

Από τότε, ο μικρός Punch σπάνια αποχωρίζεται το αγαπημένο του παιχνίδι, το οποίο σέρνει παντού, προκαλώντας χαμόγελα στους επισκέπτες που συρρέουν για να τον δουν από κοντά.

Η σταδιακή αποδοχή από την ομάδα

Ο Shikano θεωρεί ότι η μητέρα του Punch τον εγκατέλειψε λόγω των υψηλών θερμοκρασιών τον Ιούλιο, όταν γεννήθηκε. Παρότι στην αρχή αντιμετώπισε δυσκολίες στην επικοινωνία με τους άλλους μακάκους, οι φροντιστές επισημαίνουν ότι αυτό αποτελεί φυσιολογικό στάδιο εκμάθησης και ότι ο μικρός προσαρμόζεται σταδιακά.

Την περασμένη εβδομάδα, οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου διαβεβαίωσαν ότι ο Punch ενσωματώνεται ομαλά στην ομάδα του. Ωστόσο, ορισμένοι θαυμαστές ανησύχησαν έπειτα από βίντεο που κυκλοφόρησε, στο οποίο φαίνεται να τον τραβά και να τον επιπλήττει ένας ενήλικος πίθηκος.

Η ανακοίνωση του ζωολογικού κήπου

Σε ανακοίνωσή του, ο ζωολογικός κήπος ζήτησε από το κοινό να «στηρίξει τις προσπάθειες του Punch» να κοινωνικοποιηθεί, επισημαίνοντας ότι δεν έχει υπάρξει σοβαρή επιθετικότητα από την ομάδα του.

«Αν και ο Punch δέχεται επιπλήξεις από άλλους μακάκους, δείχνει ψυχική δύναμη και ανθεκτικότητα», αναφέρει η ανακοίνωση.