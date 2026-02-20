Σε έναν ζωολογικό κήπο, ο χώρος όπου φιλοξενούνται οι μαϊμούδες έχει γίνει ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα χάρη σε ένα αχώριστο ζευγάρι: τον Παντς, έναν Ιάπωνα μακάκο, και το λούτρινο παιχνίδι του, έναν ουρακοτάγκο.

Η μητέρα του Παντς τον εγκατέλειψε αφού τον γέννησε πριν από επτά μήνες στον Ζωολογικό Κήπο της Ιτσικάουα μέχρι που κάποια στιγμή το αντιλήφθηκε ένας επισκέπτης και ενημέρωσε τους υπαλλήλους του ζωολογικού κήπου.

Τα βρέφη μαμάκοι συνήθως κρέμονται από τις μαμάδες τους, όχι μόνο για να έχουν την αίσθηση της ασφάλειας, αλλά και για να αποκτήσουν μυική δύναμη, επομένως ο Παντς είχε ανάγκη από άμεση παρέμβαση, εξηγεί ο υπάλληλος του ζωολογικού κήπου Κοσούκε Σικάνο.

Οι φύλακες του κήπου πειραματίστηκαν με υποκατάστατα, ανάμεσά τους τυλιγμένες πετσέτες και άλλα λούτρινα ζωάκια, προτού καταλήξουν στον πορτοκαλί ουρακοτάγκο, ο οποίος πωλείται στο ΙΚΕΑ.

“Αυτό το λούτρινο ζωάκι έχει σχετικά μακρύ τρίχωμα και αρκετά σημεία από όπου μπορεί να το πιάσει (ο Παντς). Θεωρήσαμε ότι η ομοιότητά του με μαϊμού πιθανόν να βοηθήσει τον Παντς να ενσωματωθεί αργότερα στο περιβάλλον και αυτός είναι ο λόγος που το επιλέξαμε”, προσθέτει ο Κοσούκε.

Έκτοτε ο Παντς είναι συνέχεια μαζί του και το κουβαλάει παντού παρότι είναι μεγαλύτερό του διασκεδάζοντας τους επισκέπτες που συρρέουν έκτοτε στον ζωολογικό κήπο και τα βίντεό τους έχουν γίνει viral.

“Βλέποντας τον Παντς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να έχει εγκαταλειφθεί από τους γονείς του, αλλά ειλικρινά να προσπαθεί τόσο πολύ, συγκινήθηκα”, λέει η 26χρονη νοσηλεύτρια Μίγιου Ιγκαράσι.

“Επομένως όταν βρήκα την ευκαιρία να συναντήσω σήμερα έναν φίλο, πρότεινα να πάμε μαζί να δούμε τον Παντς”, προσθέτει.

Ο Σικάνο εκτιμά ότι η μητέρα του Παντς τον εγκατέλειψε εξαιτίας της υπερβολικής ζέστης τον Ιούλιο, όταν γέννησε.

Ο Παντς αντιμετώπισε δυσκολίες στην επικοινωνία του με τις άλλες μαϊμούδες, αλλά οι φύλακες του ζωολογικού κήπου λένε ότι αυτό είναι τμήμα της διαδικασίας εκμάθησης και ότι ο μικρός ενσωματώνεται σταθερά στην ομάδα.

“Νομίζω ότι θα έρθει μια ημέρα που δεν θα χρειάζεται πλέον το λούτρινο παιχνίδι του”, εκτιμά ο Σικάνο.