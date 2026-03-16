Στην εποχή των social media, μια στιγμή μπορεί να καταγραφεί σε βίντεο και να διαδοθεί σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα σε λίγες ώρες. Για την Kristin Cabot, αυτή η στιγμή ήρθε απροσδόκητα και άλλαξε δραματικά την προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

Η Cabot βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας όταν καταγράφηκε από την κάμερα του λεγόμενου “kiss cam” σε συναυλία των Coldplay. Στο βίντεο, η ίδια εμφανιζόταν να αγκαλιάζει τρυφερά το αφεντικό της, τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας τεχνολογίας Astronomer, Andy Byron. Η σκηνή αυτή προβλήθηκε σε γιγαντοοθόνη στη συναυλία και λίγο αργότερα κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, κυρίως στο TikTok.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας πάνω από ένα δισεκατομμύριο προβολές στο διαδίκτυο και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα του 2025.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Times and The Sunday Times (@thetimes)

Η Cabot, η οποία κατείχε τη θέση της επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού στην startup τεχνολογίας Astronomer, βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονη δημόσια κριτική. Λίγο μετά τη διάδοση του βίντεο, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την εταιρεία.

Η ίδια υποστηρίζει ότι η εμπειρία αυτή ανέδειξε μια σκοτεινή πλευρά της ψηφιακής εποχής. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, πολλές εταιρείες τεχνολογίας «τρέφονται από τον πόνο» των ανθρώπων που γίνονται αντικείμενο viral στιγμών, καθώς η δημοσιότητα και η διαδικτυακή προσοχή μετατρέπονται σε κέρδος και επισκεψιμότητα.

Η Cabot μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για το περιστατικό σε συνέντευξή της στο podcast της Oprah Winfrey. Όπως ανέφερε, αυτή θα είναι πιθανότατα η μοναδική της εμφάνιση μπροστά στην κάμερα για το θέμα.

Στη συνέντευξη αυτή περιέγραψε πώς μια προσωπική στιγμή μπορεί να μετατραπεί σε παγκόσμιο θέμα συζήτησης μέσα σε ελάχιστο χρόνο και πώς η ψηφιακή κουλτούρα συχνά αγνοεί τις συνέπειες που έχει αυτό για τα άτομα που εμπλέκονται.

Η υπόθεση της Cabot φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την ιδιωτικότητα, την ηθική των social media και τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες εκμεταλλεύονται περιεχόμενο που προκαλεί έντονα συναισθήματα.