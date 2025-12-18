Η Kristin Cabot, στέλεχος ανθρώπινου δυναμικού που έγινε γνωστή μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο όπου εμφανίζεται σε τρυφερή στιγμή με τον παντρεμένο προϊστάμενό της, τον πρώην CEO της Astronomer Andy Byron, σε συναυλία των Coldplay στη Βοστώνη, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για το περιστατικό.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στις 16 Ιουλίου, όταν οι δύο τους καταγράφηκαν από την κάμερα του σταδίου να αγκαλιάζονται, προτού αντιληφθούν ότι προβάλλονταν στη λεγόμενη kiss cam και απομακρυνθούν αμήχανα. Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας εκτεταμένα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Cabot, 53 ετών, δήλωσε στους New York Times ότι το περιστατικό ήταν ένα μεμονωμένο λάθος που καθοδηγήθηκε από το αλκοόλ. Όπως ανέφερε, «έκανα μια κακή επιλογή, είχα πιει μερικά High Noons, χόρεψα και φέρθηκα ανάρμοστα με το αφεντικό μου». Τόνισε επίσης ότι ανέλαβε πλήρως την ευθύνη και παραιτήθηκε από τη θέση της, γνωρίζοντας το τίμημα αυτής της πράξης.

Η ίδια αποκάλυψε πως έχει δεχθεί διαδικτυακό εκφοβισμό, χλευασμό από διασημότητες και προσβολές από αγνώστους που τη χαρακτηρίζουν «μοιχαλίδα», ενώ έχει λάβει πάνω από 60 απειλές κατά της ζωής της. Παράλληλα, εξήγησε ότι ένιωθε έλξη για τον Byron και ήθελε να τον γνωρίσει στους φίλους της, υποστηρίζοντας όμως πως πριν από εκείνη τη βραδιά δεν είχαν φιληθεί ποτέ.

Η Cabot παραδέχθηκε ότι στο VIP μπαλκόνι της συναυλίας αντάλλαξαν ένα φιλί, πίνοντας κοκτέιλ τεκίλας και χορεύοντας μαζί, αλλά διευκρίνισε πως αυτό συνέβη μόνο εκείνη τη φορά. Εξέφρασε τη λύπη της για τη στιγμή που χαρακτήρισε «κλισέ» και πρόσθεσε: «Θέλω τα παιδιά μου να ξέρουν ότι μπορείς να κάνεις λάθη και να τα πληρώσεις, αλλά δεν αξίζεις να απειλείσαι με θάνατο γι’ αυτά».

Πηγή: Daily Mail