Ο Άντριου Κάμποτ, σύζυγος της Κρίστιν Κάμποτ – η οποία έγινε θέμα συζήτησης σε όλον τον πλανήτη μετά το viral βίντεο με τον CEO της Astronomer σε συναυλία των Coldplay – μίλησε δημόσια για πρώτη φορά, διευκρινίζοντας πως ο γάμος τους είχε ήδη λήξει πριν από το περιστατικό.

Ειδικότερα εκπρόσωπος του Άντριου δήλωσε στο περιοδικό PEOPLE ότι αυτός και η Κρίστιν «είχαν χωρίσει ιδιωτικά και φιλικά αρκετές εβδομάδες πριν από τη συναυλία των Coldplay».

«Η απόφασή τους να χωρίσουν είχε ήδη ληφθεί πριν από εκείνο το βράδυ», προσθέτει η εκπρόσωπος. «Τώρα που η αίτηση διαζυγίου έχει δημοσιοποιηθεί, ο Άντριου ελπίζει ότι αυτό θα θέσει ένα σεβαστό τέλος στις εικασίες και θα επιτρέψει στην οικογένειά του να απολαύσει την ιδιωτικότητα που πάντα εκτιμούσε».

«Δεν θα γίνουν περαιτέρω δημόσιες δηλώσεις», λέει η εκπρόσωπος.

Ο Άντριου, 61 ετών, είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Privateer Rum. Έχει δύο παιδιά από προηγούμενο γάμο ενώ αυτός και η Kρίστιν δεν έχουν δικά τους παιδιά.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Κρίστιν φάνηκε να χορεύει χαρούμενη στην αγκαλιά του αφεντικού της, Άντι Μπάιρον, 50 ετών, καθώς απολάμβαναν τις μελωδίες των Coldplay, λίγο πριν συνειδητοποιήσουν ότι αυτή η σκηνή μεταδιδόταν ζωντανά στο στάδιο Gillette, χωρητικότητας 66.000 θέσεων, στο Φοξμπορο της Μασαχουσέτης.

Ούτε η Κρίστιν ούτε ο Μπάιρον έχουν ακόμη αναφερθεί δημοσίως στη φύση της σχέσης τους. Σύμφωνα με το NBC News, η Κρίστιν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου στο Νιου Χάμσαϊρ τον Αύγουστο.

Το θέμα αποτέλεσε επίσης αντικείμενο πολλών συζητήσεων σχετικά με τη φύση της ιδιωτικής ζωής στην ψηφιακή εποχή και το ποια συμπεριφορά πρέπει και ποια δεν πρέπει να υποβάλλεται σε δημόσιο έλεγχο.

Κρίστιν και Μπάιρον αποχώρησαν στη συνέχεια από την Astronomer.

Πηγή: People