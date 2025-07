Βιντεοπαιχνίδι έγινε το παράνομο ζευγάρι στη συναυλία των Coldplay, που έγινε viral με την αντίδρασή τους, όταν τούς εντόπισε η kiss cam.

Ο μουσικός Jonathan Mann που ασχολείται και με τον προγραμματισμό, δημιούργησε το ηλεκτρονικό παιχνίδι «Οι ερωτιάρηδες των Coldplay». Ο παίκτης έχει τον ρόλο εικονολήπτη και καλείται να εντοπίσει το παράνομο ζευγάρι του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας τεχνολογίας Astronomer, Άντι Μπάιρον, με την πρώην υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού της ίδιας εταιρείας, Κρίστιν Κάμποτ, ανάμεσα σε χιλιάδες θαυμαστές των Coldplay. Κάθε φορά που τους βρίσκει, κερδίζει 10 πόντους.

Ο δημιουργός του ευφάνταστου παιχνιδιού έγραψε στην πλατφόρμα Χ:

«Έφτιαξα ένα μικρό video game που ονομάζεται “Οι ερωτιάρηδες των Coldplay”».

i vibe coded a little game called Coldplay Canoodlers

you’re the camera operator and you have to find the CEO and HR lady canoodling

10 points every time you find them

👇link pic.twitter.com/aA6e1R5aGJ

— 17 years of song a day (@songadaymann) July 18, 2025