«Φουντώνουν» οι φήμες τις τελευταίες ώρες, ότι οι διοργανωτές των Όσκαρ εξετάζουν «σχέδιο έκτακτης ανάγκης» για την απονομή των βραβείων, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το Page Six, παραγωγοί της τελετής φέρεται να επεξεργάζονται ένα «εναλλακτικό σχέδιο», το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει ακόμη και την ακύρωση της απονομής. Ο στόχος, όπως αναφέρθηκε, είναι να αποφευχθεί η εικόνα μιας «ελαφρότητας» εν μέσω της επιχείρησης «Επική Οργή» στο Ιράν. Μάλιστα, η ίδια πηγή σημείωσε, ότι η διακόσμηση του χώρου είχε αρχικά προβλεφθεί να περιλαμβάνει ιαπωνικούς σφένδαμους, σύμβολα «ειρήνης και μακροζωίας» και εξέφρασε αμφιβολίες για το αν αυτό παραμένει επίκαιρο.

Ωστόσο, πολλοί παράγοντες της βιομηχανίας διαβεβαίωσαν το Page Six, ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αλλαγές στα σχέδια για το κόκκινο χαλί. Ένας από τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην οργάνωση, ανέφερε: «Εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο και κάθε οπτική… Είμαι βέβαιος, ότι σκέφτονται τι είναι κατάλληλο, είναι πολύ ευαίσθητοι σε όλα αυτά». Η ίδια πηγή υπενθύμισε, ότι φέτος υπάρχουν τρεις Ιρανοί υποψήφιοι για Όσκαρ, ανάμεσά τους ο σκηνοθέτης της ταινίας «It Was Just an Accident» Τζαφάρ Παναχί, καθώς και οι σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ «Cutting Through Rocks», Σάρα Χακί και Μοχαμαντρέζα Εϊνί.

Ανησυχία για τις δηλώσεις στο κόκκινο χαλί

Πολλοί εκτιμούν, ότι ανεξάρτητα από τις τελικές αποφάσεις, η φετινή απονομή των βραβείων θα αποδειχθεί δύσκολο πεδίο. Οι εκπρόσωποι των καλλιτεχνών και τα στούντιο εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικοί απέναντι σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τις διεθνείς εξελίξεις, όπως συνέβη πρόσφατα και στο φεστιβάλ του Βερολίνου.

Σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ, στα βραβεία των SAG οι δημοσιογράφοι από τοπικά μέσα όπως KTLA, Fox11 και ABC, έκαναν σχετικές ερωτήσεις κατά την έξοδο των δημιουργών και των καλλιτεχνών, «χάνοντας» τους περισσότερους υποψηφίους. Η επικρατούσα φήμη ήταν, ότι οι οργανωτές ήθελαν να περιορίσουν τις ερωτήσεις σχετικά με τη σύγκρουση στο Ιράν.

Τα pins «ICE OUT» και «BE GOOD»

Παράλληλα, δεν έχει διευκρινιστεί αν οι καλεσμένοι των Oscars θα επιλέξουν να φορέσουν τα pins «ICE OUT» και «BE GOOD», που είχαν προκαλέσει αίσθηση στις Χρυσές Σφαίρες. Πηγές αναφέρουν, ότι πριν από τα βραβεία των SAG, κάθε μάνατζερ υποψηφίου είχε λάβει δεκάδες emails, που ενθάρρυναν τη χρήση των pins.

Οι επιστολές προέρχονταν από την εταιρεία ID PR, η οποία εκπροσωπεί πλέον την καμπάνια «Be Good-ICE Out Campaign». Ανάμεσα στους λίγους αστέρες που φόρεσαν τα pins ήταν η ηθοποιός της σειράς «Sinners» Γούμι Μοσάκου και η κωμικός του «Hacks» Μέγκ Στάλτερ. Στις Χρυσές Σφαίρε, τα είχαν φορέσει, μεταξύ άλλων, οι Μαρκ Ράφαλο, Γουάντα Σάικς, Νατάσα Λιόν, Τζιν Σμαρτ και Αριάνα Γκράντε.