Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου λίγο πριν τα διόδια Πολυμύλου, στο ρεύμα από Βέροια προς Κοζάνη της Εγνατίας Οδού, με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος για περίπου μισή ώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, στο συμβάν εμπλέκονταν δύο οχήματα, νταλίκα και Ι.Χ. αυτοκίνητο, ενώ η πυκνή ομίχλη που επικρατούσε στην περιοχή, φαίνεται να συνέβαλε στην πρόκληση του ατυχήματος. Παράλληλα ξύπνησε μνήμες από το τραγικό δυστύχημα που είχε σημειωθεί στις 15 Απριλίου 2025, όταν και πάλι επικρατούσε ομίχλη, με αποτέλεσμα ένα φορτηγό να πέσει πάνω σε δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα, τα οποία τυλίχθηκαν στις φλόγες, με απολογισμό δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες.

Ευτυχώς σήμερα δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και αστυνομικές δυνάμεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του περιστατικού.

Δείτε βίντεο του kozan.gr από το περιστατικό: