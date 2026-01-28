Φωτιά σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό σε βανάκι, λίγο πριν από το τούνελ Βασιλικού στην Ηγουμενίτσα, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ηγουμενίτσα προς Γιάννενα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thespro.gr, το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς. Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός.

Λόγω του συμβάντος, η κυκλοφορία στο σημείο έχει διακοπεί, ενώ έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές από αυτοκίνητα και φορτηγά. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών έως την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.