Ένας μετεωρίτης βάρους επτά τόνων διέσχισε τον ουρανό του Κλίβελαντ με ταχύτητα 45.000 μιλίων την ώρα το πρωί της Τρίτης, πριν διαλυθεί με έναν εκκωφαντικό ήχο που αναστάτωσε τους κατοίκους, οι οποίοι αρχικά φοβήθηκαν ότι επρόκειτο για έκρηξη.

Παρατηρητές σε αρκετές πολιτείες ανέφεραν ότι είδαν τη φωτεινή σφαίρα, παρότι ήταν μόλις 9 το πρωί. Η Αμερικανική Μετεωρική Εταιρεία δήλωσε ότι έλαβε αναφορές από το Ουισκόνσιν έως το Μέριλαντ. Η NASA επιβεβαίωσε αργότερα πως επρόκειτο για μετεωρίτη διαμέτρου σχεδόν δύο μέτρων.

«Αυτό φαίνεται πράγματι να είναι μια φωτεινή σφαίρα, δηλαδή ένας μετεωρίτης ένας μικρός αστεροειδής», δήλωσε ο αστρονόμος Καρλ Χέργκενορθερ, εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης.

Όπως εξήγησε, «εκτοξεύονται συνεχώς τόσα αντικείμενα στο διάστημα που συχνά αυτό που βλέπουμε να καίγεται είναι απλώς δορυφόροι που επανεισέρχονται στην ατμόσφαιρα. Συνήθως όμως δεν είναι τόσο φωτεινοί».

Η διαδρομή και η έκρηξη

Σύμφωνα με ανακοίνωση της NASA, ο μετεωρίτης εντοπίστηκε αρχικά περίπου 50 μίλια πάνω από τη λίμνη Ήρι, κοντά στο Λορέιν. Διένυσε απόσταση άνω των 34 μιλίων μέσα στην ανώτερη ατμόσφαιρα, πριν διασπαστεί πάνω από το Valley City, βόρεια της Medina.

Κατά τη διάλυσή του, απελευθέρωσε ενέργεια ισοδύναμη με 250 τόνους TNT, προκαλώντας τον εκκωφαντικό ήχο που ακούστηκε στην περιοχή. Το προσωπικό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο Κλίβελαντ ανέφερε ότι άκουσε τον θόρυβο και ένιωσε δονήσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν πρώτες αναφορές για πτώση θραυσμάτων.

«Είναι πιθανό να υπάρχουν μικρά κομμάτια, αλλά τα περισσότερα θα έχουν καεί στην ατμόσφαιρα», σημείωσε ο μετεωρολόγος Μπράιαν Μίτσελ.

Οι μετεωρίτες πέφτουν στις Ηνωμένες Πολιτείες περίπου μία φορά την ημέρα ενώ μικρότερα σωματίδια διαστημικής σκόνης μπορεί να φτάνουν στη Γη έως και δέκα φορές την ώρα, σύμφωνα με τον Χέργκενορθερ. Οι επιστήμονες τους παρακολουθούν μέσω ειδικών καμερών που καταγράφουν τον νυχτερινό ουρανό.

Ωστόσο, όλο και περισσότεροι πολίτες καταγράφουν τέτοια φαινόμενα με κινητά τηλέφωνα ή κάμερες ασφαλείας. «Πλέον τα βλέπουμε συχνά, και κάθε φορά εμφανίζονται δεκάδες βίντεο», πρόσθεσε ο Χέργκενορθερ.

Πηγή: Los Angeles Times