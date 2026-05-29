Ένας μη επανδρωμένος πύραυλος New Glenn της Blue Origin εξερράγη στην εξέδρα εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής την Πέμπτη, σε ένα σημαντικό πλήγμα για την διαστημική επιχείρηση του Τζέφ Μπέζος, η οποία επιδιώκει να μειώσει τη διαφορά από την SpaceX του Έλον Μασκ.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε από το NASASpaceflight, ένα κανάλι στο YouTube που μεταδίδει ζωντανά εκτοξεύσεις από τη Φλόριντα, έδειξε τον New Glenn να αναφλέγεται στην εξέδρα περίπου στις πριν εκραγεί στέλνοντας μία πανύψηλο στήλη φλόγας και καπνού στον αέρα.

Το περιστατικό προκάλεσε συναγερμό στις εγκαταστάσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί.

BREAKING: Blue Origin’s New Glenn rocket explodes on launch pad in Cape Canaveral, Florida pic.twitter.com/FbcxMqJ2b1 — World Source News (@Worldsource24) May 29, 2026

Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X, η εταιρεία ανέφερε ότι σημειώθηκε «απρόοπτο συμβάν» κατά τη διάρκεια της δοκιμής, επισημαίνοντας πως «όλο το προσωπικό έχει καταμετρηθεί».

Δηλώσεις Τζεφ Μπέζος

Ο ιδρυτής της Blue Origin, Τζεφ Μπέζος, επιβεβαίωσε ότι το προσωπικό είναι ασφαλές και έχει καταμετρηθεί, μετά το σοβαρό συμβάν κατά τη δοκιμή του πυραύλου New Glenn. Όπως σημείωσε, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εντοπιστούν τα αίτια της έκρηξης, ωστόσο η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία διερεύνησης.

«Πολύ δύσκολη μέρα, αλλά θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται ανακατασκευή και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο», δήλωσε ο Τζεφ Μπέζος, εκφράζοντας την αποφασιστικότητα της ομάδας να συνεχίσει το φιλόδοξο διαστημικό πρόγραμμα.

All personnel are accounted for and safe. It’s too early to know the root cause but we’re already working to find it. Very rough day, but we’ll rebuild whatever needs rebuilding and get back to flying. It’s worth it. — Jeff Bezos (@JeffBezos) May 29, 2026

Ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Αϊζακμάαν δήλωσε ότι η υπηρεσία είχε ενημερωθεί για το περιστατικό. «Οι διαστημικές πτήσεις δεν συγχωρούν λάθη και η ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων εκτόξευσης βαρέων φορτίων είναι εξαιρετικά δύσκολη. Θα συνεργαστούμε με τους εταίρους μας για να υποστηρίξουμε μια διεξοδική έρευνα αυτής της ανωμαλίας, να αξιολογήσουμε τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στην αποστολή και να επιστρέψουμε στις εκτοξεύσεις πυραύλων», ανέφερε στο X.

Πρόσθεσε επίσης ότι η NASA θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τυχόν επιπτώσεις στα προγράμματα «Artemis» και «Moon Base». Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η NASA ανέθεσε στη Blue Origin σύμβαση ύψους 188 εκατομμυρίων δολαρίων για την αποστολή ρομπότ στην επιφάνεια της Σελήνης, χρησιμοποιώντας το μη επανδρωμένο σεληνιακό σκάφος μεταφοράς φορτίου «Mark 1», στο πλαίσιο των ευρύτερων αποστολών σεληνιακής εξερεύνησης «Artemis» της NASA.