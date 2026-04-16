Η ΑΕΚ πανηγύρισε μία πολύ σημαντική νίκη, καθώς επικράτησε με 72-67 της Μπανταλόνας, για το τρίτο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης του Basketball Champions League και προκρίθηκε στο Final Four για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Εκεί, θα βρει αντιμέτωπη την ομάδα, που την απέκλεισε την περσινή σεζόν, τη Μάλαγα.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ μίλησε στο tanea.gr για το θρίαμβο της ΑΕΚ, το τρίποντο «μαχαιριά», που πέτυχε και για το όνομα του που βρίσκεται στη συζήτηση για το βραβείο MVP του BCL.

Ήταν η πιο σημαντική νίκη της χρονιάς;

«Ναι εννοείται, μας έδωσε την πρόκριση στο Final Four. Έχουμε απίστευτους οπαδούς και ερχόμενοι στο ματς, έπρεπε να βελτιώσουμε πολλούς τομείς από το δεύτερο παιχνίδι. Εκτελέσαμε το πλάνο σε υψηλό επίπεδο».

Πώς αντικατοπτρίζεις τη συνολική εικόνα του αγώνα;

«Η Μπανταλόνα είναι πολύ σκληρή ομάδα. «Έτρεξαν» κάποια σημαντικά σερί, αλλά και εμείς το ίδιο. Δείξαμε χαρακτήρα, παλέψαμε κάθε στιγμή μέχρι το τέλος. Βάλαμε κάποια μεγάλα σουτ, παίξαμε σημαντικές άμυνες, που μας έδωσαν τη νίκη».

Ο κόσμος έπαιξε ρόλο στην ανατροπή της τελευταίας περιόδου;

«Ήταν πολύ θορυβώδες. Τους χρειαζόμαστε έτσι σε κάθε αγώνα, γιατί μας δίνουν τεράστια ώθηση».

Για το τρίποντο που η ΑΕΚ πέρασε μπροστά με 68-67;

«Είχαμε ένα συγκεκριμένο play, για εμένα. Να βρω τον αντίπαλο, που θα με μάρκαρε, ο οποίος θα μου ταίριαζε, για να είμαι λίγο πιο άνετος. Είχα αυτοπεποίθηση να πάρω το σουτ. Οι συμπαίκτες μου και ο προπονητής με εμπιστεύονται. Οπότε ήταν θέμα χρόνου να πάρω το σουτ».

Τι μπορούμε να περιμένουμε στον ημιτελικό κόντρα στη Μάλαγα;

«Είναι ίδιο ζευγάρι όπως πέρσι. Έχουμε τελείως διαφορετική ομάδα, όπως και εκείνοι έχουν αλλάξει αρκετούς παίκτες. Θα είναι σίγουρα ωραίος αγώνας. Την έχω αντιμετωπίσει κάποιες φορές στο ισπανικό πρωτάθλημα. Ο λόγος που ήρθα εδώ ήταν για να προκριθούμε στο Final Four και για να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Οπότε σε αυτό το σημείο δεν με νοιάζει με ποιον θα παίξουμε, αλλά απλά να κάνουμε σωστά τη δουλειά».

Πιστεύεις μπορείς να βγεις ο MVP του φετινού BCL;

«Πιστεύω ότι μπορώ να πάρω το βραβείο του MVP. Είναι και ο Γκρέι στη λίστα, πιστεύω και οι δύο το αξίζουμε. Είμαι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. Δίνω ότι έχω όλο το χρόνο. Αλλά, στο τέλος της ημέρας αυτό που με νοιάζει είναι να κατακτήσουμε το τρόπαιο και αν είναι να έρθει το βραβείο ας έρθει».

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος