Η ΑΕΚ εξασφάλισε την πρόκριση στο Final Four του BCL για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, επικρατώντας της Μπανταλόνα με 72-67 στη «φλεγόμενη» SUNEL Arena.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Ντράγκαν Σάκοτα αναφέρθηκε στη σημαντική επιτυχία της ομάδας απέναντι σε έναν απαιτητικό αντίπαλο, ενώ έκανε ειδική μνεία και στη στήριξη που δέχεται από τον κόσμο.

Για τη νίκη: “Εννοείται ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Το πιστέψαμε, είναι καλή ομάδα. Πιστεύω είναι μεγάλη επιτυχία να είμαστε δύο φορές στο Final Four”.

Για την αποθέωση του κόσμου: “Εντάξει, η αγάπη υπάρχει μεταξύ μας”.

Για την εμφάνιση της ομάδας: “Μας πόνεσε η ήττα, γιατί έπαιξε πολύ καλά η Μπανταλόνα. Αλλά εδώ τώρα μαζευτήκαμε για να τα δώσουμε όλα και πιστεύω ότι κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι”.

Για τις δύο τελευταίες άμυνες: “Είναι στιγμές που αν περνάς μπροστά με έναν πόντο, είναι θέμα να παίξεις καλή άμυνα. Αυτό ήταν”.

Για το αν ήταν η πιο δύσκολη αντίπαλος: “Εννοείται. Σε καμία περίπτωση δεν θέλαμε Μπανταλόνα. Μάλλον, η τύχη μας έφερε στο δύσκολο δρόμο και το κάναμε”.

Για την κατάκτηση της κούπας: “Εντάξει, θα δούμε”.