Η δημοφιλής ηθοποιός Βάσια Παναγοπούλου, που συμμετέχει στην επιτυχημένη σειρά του MEGA «Η γη της ελιάς», παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Νάνσυ Νικολαΐδου και μίλησε για την εξέλιξη του ρόλου της στον πέμπτο κύκλο της σειράς, αλλά και για την προσωπική της ζωή.

«Ίσως είναι ο κύκλος που έχει τις περισσότερες ανατροπές, μιας και πλησιάζουμε στον επίλογο», ανέφερε αρχικά η Βάσια Παναγοπούλου για τη σειρά στην οποία πρωταγωνιστεί. «Η Ασπασία είναι ένα πρόσωπο, που έχει βιώσει ένα πολύ σημαντικό γεγονός, που την καθόρισε, όταν χάσαμε τον Κίμωνα, τον γιο της. Το παιδί αυτό έχει χαθεί, γιατί πλήρωσε σφάλματα του πατέρα του. Ο Δημοσθένης έχει πει ψέματα στην Ασπασία, ότι το παιδί της αυτοκτόνησε, δεν είναι αλήθεια. Είναι τραγικό, γιατί όταν ανακαλύψει, που θα ανακαλύψει οσωνούπω την αλήθεια, το λέω και ανατριχιάζω, είναι φοβερό αυτό που θα της συμβεί. Φαντάσου, ότι δεν μπόρεσε να θάψει το παιδί της, ως άνθρωπο που αυτοκτόνησε -δεν επιτρεπόταν από την εκκλησία να το θάψει κανονικά- και να ανακαλύψει ότι αυτό το παιδί έχει πεθάνει πληρώνοντας τις αμαρτίες του Δημοσθένη», αποκάλυψε για όσα αναμένονται στον φετινό κύκλο της «Γης της ελιάς».

«Όταν έπαιξα την ιστορία αυτή του Κίμωνα, επηρεάστηκα πολύ βαθιά. Ήμουν άρρωστη για ένα διάστημα, με πήρε από κάτω πολύ. Δεν θα τα είχα καταφέρει, στον βαθμό που τα κατάφερα, αν δεν είχα τον Αντρέα Γεωργίου να σκηνοθετεί», συμπλήρωσε. Με αφορμή την ηρωίδα της, που δείχνει ανοχή στην απιστία του συζύγου της, η Βάσια Παναγοπούλου παρέθεσε την προσωπική της άποψη και σημείωσε: «Δεν θα μπορούσα να συγχωρήσω την προδοσία. Θεωρώ ότι θα πρέπει οι άνθρωποι να είναι μαζί, όσο καιρό νιώθουν ότι θέλουν ο ένας τον άλλο. Γιατί να λες ψέματα;».

Ερωτηθείσα τι χρειάζεται για να πετύχει μια σχέση, η Βάσια Παναγοπούλου είπε ότι «δεν είναι ένα φαγητό η σχέση, που λες θα βάλω τα σωστά υλικά. Το πιο σημαντικό από όλα είναι το να νιώθεις καλά και το να νιώθεις, ότι πραγματικά δίπλα σου έχεις έναν σύντροφο, σε ό,τι αφορά τα ερωτικά». «Δεν την έκανα ποτέ λαχείο με τον εαυτό μου. Εγώ το έχω ζήσει το bullying, αλλά δεν χαμπάριαζα και πολύ, γιατί ήμουν αποφασισμένη, ότι αυτό που θέλω, αυτό θα κάνω», παραδέχθηκε η Βάσια Παναγοπούλου.

Η συνεργασία της με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο και τον Γιάννη Δαλιανίδη

«Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος με ανακάλυψε από τα “Λιονταράκια” (σ.σ. την κωμική σειρά του Γιάννη Δαλιανίδη). Η εποχή Δαλιανίδη σίγουρα με σημάδεψε, γιατί ζήσαμε κάποιες πολύ ενθουσιώδεις αντιδράσεις του κόσμου. Εμένα αυτό, όμως με τρομοκράτησε. Έχω δει ανθρώπους κάνοντας μια επιτυχία να αποτρελαίνονται, να χάνουν κάθε μέτρο», δήλωσε.