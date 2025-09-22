Η κάμερα της εκπομπής του Mega, «Buongiorno» βρέθηκε στα παρασκήνια των γυρισμάτων της αγαπημένης σειράς «Γη της Ελιάς».

«Οι τηλεθεατές θέλουν ο Αντώνης να ζήσει ένα νέο έρωτα με την αστυνομικό», αποκάλυψε ο Μάριος Αθανασίου.

Ο Στέφανος Μιχαήλ ανέφερε πως ο Μιχάλης, ο ρόλος του, προσπαθεί να ζήσει ένα νέο έρωτα με τη Δάφνη, ο οποίος βέβαια θα έχει διάφορα μπερδέματα.

Νέος έρωτας και για την Βασιλική, αλλά όπως είπε η Ιφιγένεια Τζόλα άγνωστο πώς θα καταλήξει.

«Η Αριάδνη αποφάσισε να κάνει παιδί με τον Γιώργη. Ίσως να αποκτήσουν παιδί με έναν πιο αντισυμβατικό τρόπο», είπε η Ειρήνη Τάσσου.

«Ο Μανώλης παίζει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις με τους γονείς του. Θα βοηθήσει τη μητέρα του που κακοποιείται από τον πατέρα του», είπε ο Μάριος Μαριόλος.

Η Βίκυ Διαμαντοπούλου αποκάλυψε πως η Δάφνη σκόπιμα άφησε το μωρό έξω από το σπίτι της Αλεξάνδρας, μαζί με το μενταγιόν.

«Θεωρώ ότι θα είναι ο πιο ώριμος και… σκοτεινός κύκλος της ‘Γης της Ελιάς’», είπε με νόημα η Βαρβάρα Λάρμου.