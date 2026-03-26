Ο Γιάννης Σμαραγδής ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής μίλησε με ειλικρίνεια για την πορεία του στον κινηματογράφο και στην εκπομπή τα «15 λεπτά» των ΝΕΩΝ.

Ο σκηνοθέτης που τόνισε ότι «κάνει ταινίες για πρόσωπα που αγαπάει» και απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για το αν έβγαλε χρήματα από τις ταινίες του. Απαντώντας με χιούμορ στην ερώτηση του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαχρήστου είπε: «Σου μοιάζω για πλούσιος;» προκαλώντας χαμόγελα.

Η συζήτηση με τον Γιώργο Παπαχρήστου ολοκληρώθηκε με ευχαριστίες προς τον δημιουργό και ευχές η νέα του ταινία, «Καποδίστριας», να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο θεατές και να σημειώσει επιτυχία και στο εξωτερικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταινία έκανε εμπορική πορεία, με έσοδα σχεδόν 3,6 εκατ. ευρώ μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες από την πρεμιέρα της. Συγκεκριμένα έκοψε 474.815 εισιτήρια μόνο από την πρεμιέρα της στις 25 Δεκεμβρίου 2025 έως και τις 7 Ιανουαρίου 2026.

Το βιογραφικό του Γιάννη Σμαραγδή

Μεγάλωσε στο Ηράκλειο Κρήτης και σπούδασε σκηνοθεσία στην Ελλάδα και το Παρίσι. Εμφανίστηκε το 1972 με τη μικρού μήκους ταινία Δύο τρία πράγματα…, η οποία βραβεύτηκε στην Ελλάδα και διακρίθηκε στο Φεστιβάλ του Μόντρεαλ στον Καναδά.

H ταινία του, El Greco (2007), σημείωσε αξιοσημείωτη εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία κερδίζοντας 8 βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ενώ βρίσκεται στην πέμπτη θέση της λίστας του box office ελληνικών ταινιών όλων των εποχών, με περισσότερα από 1.192.315 εισιτήρια.

Έχει διδάξει ΜΜΕ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και σενάριο και σκηνοθεσία σε σχολές κινηματογράφου. Ως συγγραφέας έχει εκδώσει τα βιβλία Γεωγραφία του μη ορατού (1995), Καβάφης – λογοτεχνική μορφή του σεναρίου Καβάφης (1996) και το διήγημα Η ελαφίνα της πλατείας Χαλανδρίου (2006).

Στις 21 Οκτωβρίου 2024 εκλέχτηκε τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών (European Academy of Sciences and Arts).