Μία μικρή περιπέτεια υγείας αντιμετωπίζει τις τελευταίες ημέρες ο Akylas, ο οποίος ταξίδεψε πρόσφατα στη Σκανδιναβία στο πλαίσιο της Eurovision και επέστρεψε στην Ελλάδα με οξεία αμυγδαλίτιδα.

Ο νεαρός καλλιτέχνης, που θα εκπροσωπήσει φέτος τη χώρα μας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού, ανάρτησε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, στο οποίο φαίνεται να έχει ορό στο χέρι. Όπως ανέφερε, η ασθένεια τον δυσκολεύει να μιλήσει, να φάει ή ακόμη και να πιει νερό.

«Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα μηνύματά σας! Περνάω μια οξεία αμυγδαλίτιδα που με εμπόδιζε να μιλήσω, να φάω, ακόμα και να πιω νερό.

Σήμερα ξύπνησα κάπως καλύτερα και πραγματικά ήθελα να πω ξανά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μου στείλατε τόσα μηνύματα και ζωγραφιές, και αυτό με έκανε να χαμογελάω», ανέφερε ο Akylas μέσα από το βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο καλλιτέχνης είχε μιλήσει για την κατάσταση της υγείας του μετά το ταξίδι του στη Φινλανδία, σημειώνοντας: «Είμαι με αμυγδαλίτιδα πυώδη. Περάσαμε πολύ ωραία στη Φινλανδία. Είμαι άρρωστος σήμερα, είμαι με πυρετό. Πρέπει να πάρω αντιβίωση άμεσα. Με συγχωρείτε…».