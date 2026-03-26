Νέοι της GenZ ενωθείτε.

Χάνα Μοντάνα 20 χρόνια μετά. Το αφιέρωμα που όλοι περιμέναμε για να γίνουμε πάλι παιδιά. Στο ειδικό αφιέρωμα για την επέτειο της Χάνα Μοντάνα, η Μάιλι Σάιρους τραγούδησε, συνάντησε παλιούς φίλους, όπως την Σελίνα Γκόμεζ και άνοιξε την καρδιά της, μιλώντας για ιστορίες που δεν είχαμε ξανακούσει,. Με μια διάθεση απόλυτης ειλικρίνειας, η ίδια αναφέρθηκε στα χρόνια της αθωότητας, αποκαλύπτοντας μάλιστα με χιούμορ το ποιος ήταν το «crush» της ανάμεσα στους συναδέλφους της στο Disney Channel, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από τη μεγάλη pop star υπήρχε πάντα ένα κορίτσι που μεγάλωνε μπροστά στα μάτια μας.

Η στιγμή που έκανε το διαδίκτυο να «καταρρεύσει» ήταν αναμφίβολα η guest εμφάνιση της Σελίνα Γκόμεζ. Η Σελίνα, που ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα στη σειρά ως η ανταγωνίστρια Mikayla, εμφανίστηκε για να τιμήσει τη φίλη της, βάζοντας οριστικό τέλος στις παλιές φήμες περί κόντρας. Η χημεία τους ήταν συγκινητική, με τις δύο γυναίκες να ανταλλάσσουν αναμνήσεις από τα γυρίσματα και να σχολιάζουν πώς η Χάνα Μοντάνα διαμόρφωσε μια ολόκληρη γενιά καλλιτεχνών.

Mια σκηνή που σίγουρα συγκίνησε όσους παρακολούθησαν το επετειακό επεισόδιο της Χάνα Μοντάνα ήταν όταν η ίδια αναβίωσε την τελευταία σκηνή της σειράς.

Η ιστορία της Χάνα Μοντάνα ξεκίνησε να γράφεται στις 24 Μαρτίου το 2006, όταν το Disney Channel σύστησε στον κόσμο το κορίτσι με τη διπλή ζωή, αλλάζοντας για πάντα την pop κουλτούρα των ’00s. Μετά από τέσσερις άκρως επιτυχημένες σεζόν, 98 επεισόδια και μια παγκόσμια περιοδεία που άφησε εποχή, η σειρά έριξε αυλαία στις 16 Ιανουαρίου 2011. Το συγκινητικό φινάλε, με τη Miley Stewart να βγάζει οριστικά την περούκα της για να ζήσει μια κανονική ζωή στο κολέγιο, παραμένει μέχρι σήμερα μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία της νεανικής τηλεόρασης.

Τελικά ζούμε για τα reunion μερικές φορές.