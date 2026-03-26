Ο Γιάννης Σμαραγδής μίλησε «στην εκπομπή 15 Λεπτά» των Νέων στο YouTube, σε μια συνέντευξη με έφαση στην ταινία του για τον Ιωάννη Καποδίστρια και στη σύνδεσή της με την έννοια της εθνικής ταυτότητας.

Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε μεταξύ άλλων στον Γιώργο Παπαχρήστο ότι ο Πατριάρχης, μετά την προβολή της ταινίας του για τον Καζαντζάκη, του έδωσε ευχαρίστως την ευλογία του για την επόμενη κινηματογραφική του δουλειά, που αφορά τον Ιωάννη Καποδίστρια. Όπως ανέφερε, ο Πατριάρχης του είπε ότι «έχω μια πρόταση από το Άγιον Όρος για να αγιοκαταταχθεί ο Καποδίστριας».

Το ενδεχόμενο αυτό, όπως σημείωσε, εγείρει ερωτήματα για το τι σημαίνει πρακτικά η αγιοκατάταξη. «Θα γιορτάζουμε Άγιο Ιωάννη Καποδίστρια; Δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον Πατριάρχη. Εγώ κάνω ταινίες. Θα το κάνουμε στην Κέρκυρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι το σχέδιο της ταινίας θα υλοποιηθεί στο νησί.

Ο δημιουργός πρόσθεσε πως η μορφή του Καποδίστρια τον έχει συγκινήσει βαθιά. «Είναι ένας άνθρωπος που, όσο και αν έψαξα, δεν βρήκα τίποτα που να τον σκιάζει», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η ιστορική του έρευνα βασίστηκε σε πλήθος στοιχείων και μαρτυριών.

Αναφερόμενος στις επικρίσεις περί αυταρχισμού, σημείωσε ότι «καταγράφεται ότι έπαιρνε αποφάσεις χωρίς δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα», ωστόσο, όπως εξήγησε, το πλαίσιο της εποχής ήταν εξαιρετικά δύσκολο. «Πρέπει να ξαναδείς την ταινία», είπε χαμογελώντας, επισημαίνοντας πως πολλοί θεατές την παρακολουθούν περισσότερες από μία φορές, συμβάλλοντας έτσι στην εμπορική της επιτυχία.

Στην ταινία, όπως ανέφερε, υπάρχει μια κρίσιμη σκηνή όπου ο Καποδίστριας παρουσιάζεται στη Βουλή των Ελλήνων ζητώντας στήριξη για να επιβάλει τάξη στη χώρα, που τότε δοκιμαζόταν όχι μόνο από τον πόλεμο, αλλά και από εμφύλιες συγκρούσεις. «Εκεί ακούγεται η λέξη εσημνιτία», εξήγησε.

Όταν ένας από τους παρευρισκόμενους ρωτά τι σημαίνει, ο Μαυροκορδάτος απαντά ότι πρόκειται για νόμο του Σόλωνα, σύμφωνα με τον οποίο, σε κρίσιμες στιγμές, η Βουλή των Αθηναίων όριζε έναν υπεύθυνο να διευθύνει τη χώρα. «Μας παριστάνει τώρα τον Σόλωνα;» σχολιάζει ειρωνικά ο Μαυροκορδάτος, όπως μεταφέρει ο σκηνοθέτης.

«Άρα δεν είναι δικτάτορας», καταλήγει ο δημιουργός. «Είναι εκείνος που παίρνει την ευθύνη να οδηγήσει την Ελλάδα έξω από το χάος. Είναι σημνήτης κατά Σόλωνα» κατέληξε ο Γιάννης Σμαραγδής.