Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παγκόσμιοι πρωταθλητές της χιονοδρομίας θα αγωνισθούν μαζί με νεαρούς αθλητές και νεαρές αθλήτριες

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης της παγκόσμιας χιονοδρομίας στις 27 και 28 Μαρτίου, λίγο μετά τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, φιλοξενώντας το «Parnassos Alpine Festival – by AJ Ginnis – world cup athletes & kids race», μια διοργάνωση διεθνούς επιπέδου που φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα έντεκα (11) κορυφαίους διεθνείς αθλητές, νέους σκιέρ και σημαντικούς εκπροσώπους της αθλητικής κοινότητας.

Εμπνευσμένο από τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή αλπικού σκι, Αλέξανδρο Γκιννή (AJ Ginnis), και με την υποστήριξη του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, των Mountnomads Group και της Snowport, το «Parnassos Alpine Festival – by AJ Ginnis – world cup athletes & kids race» υποδέχεται Ολυμπιονίκες, νικητές Παγκοσμίων και Ευρωπαϊκών Κυπέλλων και αθλητές και αθλήτριες με πολυετή παρουσία στις μεγαλύτερες διοργανώσεις του χειμερινών αθλημάτων, μεταφέροντας τεχνογνωσία, εμπειρία και υψηλό αγωνιστικό επίπεδο στη χώρα μας.

Στο διήμερο event θα παρευρεθούν στον Παρνασσό κορυφαίοι και κορυφαίες σκιέρ από χώρες όπως οι Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Κροατία και Νορβηγία, επιβεβαιώνοντας τον ισχυρό διεθνή χαρακτήρα μιας διοργάνωσης που επιδιώκει να αναδείξει τη χιονοδρομία και να εμπνεύσει τη νέα γενιά των Ελλήνων αθλητών.

Στο «Parnassos Alpine Festival – by AJ Ginnis – world cup athletes & kids race» θα συμμετάσχουν οι: Clement Noel (Γαλλία), Olympic Gold Medalist, Thea Stjernesund (Νορβηγία), 2x Olympic Medalist, Linus Strasser (Γερμανία), Olympic Silver Medalist, World Championship Medalist , Timon Haugan (Νορβηγία), Olympic Bronze Medalist Zrinka Ljutic (Κροατία), Globe Winner, Maz Franz (Αυστρία), World Championship Medalist Nina Ortlieb (Αυστρία), World Championship Medalist, Leona Popovich (Κροατία), World Cup Podium finisher, Hugo Desgrippes (Γαλλία), European Champion, Theo Letitre (Γαλλία), European Cup Slalom Winner, ⁠AJ Ginnis (Ελλάδα), World Championship Medalist

Η νέα γενιά αθλητών στο επίκεντρο – Εμπειρία, έμπνευση, εξέλιξη

Στην καρδιά της διοργάνωσης βρίσκεται η νέα γενιά της ελληνικής χιονοδρομίας, καθώς νεαροί Έλληνες αθλητές και νεαρές Ελληνίδες αθλήτριες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν σκι μαζί με τους διεθνείς πρωταθλητές, να συμμετάσχουν σε ski clinics και προπονητικές δραστηριότητες δίπλα στους κορυφαίους επαγγελματίες στο Time Trial και στο Team Parallel Race και πάνω απ’ όλα να γνωρίζουν από κοντά τα πρότυπά τους μέσα από meet & greet δράσεις. Η επαφή αυτή δημιουργεί ένα μοναδικό περιβάλλον μάθησης, εκπαίδευσης και έμπνευσης, ενισχύοντας τη σύνδεση των νέων με το άθλημα και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξέλιξη της χιονοδρομίας στην Ελλάδα.