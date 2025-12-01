Τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό έκαναν την εμφάνισή τους, μεταμορφώνοντας το βουνό σε έναν μαγευτικό χειμωνιάτικο προορισμό. Η λευκή κορυφή του βουνού σηματοδοτεί την έναρξη της χειμερινής περιόδου και προσελκύει ήδη τους λάτρεις της φύσης και των ορεινών αποδράσεων.

Με τη βοήθεια drone, το Up Stories κατέγραψε από ψηλά την «άφιξη» του χιονιού, προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες από το φυσικό τοπίο που ντύθηκε στα λευκά. Το βίντεο αποτυπώνει τη γαλήνη και τη μεγαλοπρέπεια του Παρνασσού, καθώς η φύση προετοιμάζεται για τον χειμώνα.

Η ηρεμία του τοπίου, το παιχνίδι του φωτός πάνω στο χιόνι και η αίσθηση της καθαρότητας δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα. Ο Παρνασσός, αγαπημένος προορισμός για τους επισκέπτες κάθε εποχής, υποδέχεται τον χειμώνα με την ομορφιά που μόνο η φύση μπορεί να προσφέρει.

Ένα ποτήρι κρασί δίπλα στο τζάκι και η θέα του χιονισμένου βουνού ολοκληρώνουν την εμπειρία, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν τη μαγεία του ελληνικού χειμώνα.