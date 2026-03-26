Η υπόθεση έφτασε στο Εφετείο μετά από έφεση που είχε ασκήσει η κυρία Κεφαλογιάννη κατά της πρωτόδικης απόφασης ζητωντας την μεταρρύθμιση της πρωτόδικης απόφασης

με το σκεπτικό τα τετράχρονα παιδιά της αλλάζουν – βάση της απόφασης αυτής -σπίτι τέσσερις φορές την εβδομάδα. Αυτή η τόσο συχνή εναλλαγή κατοικίας, σύμφωνα με την πλευρά της υπουργού, είναι επιζήμια για την ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.

Η δικηγόρος της υπουργού, η οποία δεν ήταν παρών στο δικαστήριο υπέβαλλε αίτημα στο να εξεταστούν τα δυο παιδιά προκειμένου να διαπιστώσει πως βιώνουν αυτή την εναλλασομενη διαμονή.

Πρόεδρος: Θα το δει το δικαστήριο και θα σας ειδοποιήσω, αλλα είναι πολύ μικρά τα παιδάκια. Είναι μόνο 4,5 ετών τι να μας πουν;

Η αντίθετη πλευρά αντέλεξε στην εξέταση των παιδιών από το δικαστηριο.

Στη συνέχεια, όταν ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα ο Μίνως Μάτσας, ρωτήθηκε αν εφαρμόζεται η πρωτόδικη απόφαση. Εκείνος εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά και με λυγμούς απάντησε:

«Από την 1η Δεκέμβρη που εφαρμόζεται η απόφαση αυτή τα παιδιά έιναι πολύ καλύτερά από τη περίοδο που περάσαμε με τα ασφαλιστικά μέτρα. Έχουμε ένα πρόγραμμα υπέροχο, τα παιδιά είναι ευχαριστημένα. Το μόνο θέμα είναι ότι δημιουργούνται τεχνητές εντάσεις. Οι δασκάλες μας λένε ότι είναι τα πιο χαρούμενα παιδιά, τα πιο κοινωνικά δεν έχουνε κανένα προβλημα».

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδόσει την απόφαση του.