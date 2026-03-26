Ο Γιάννης Καλλιάνος αποκάλυψε δημόσια ότι η σύζυγός του Χάρις Δαμιανού, απέβαλε στη δέκατη εβδομάδα της εγκυμοσύνης της ενώ περίμεναν το δεύτερο παιδί τους. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μαθηματικός και παρουσιαστής μετεωρολογικών δελτίων, ανέφερε πως οι τελευταίες ημέρες είναι εξαιρετικά δύσκολες για την οικογένειά του.

Όπως είπε, προσπαθεί να στηρίξει τόσο τη γυναίκα του όσο και τον γιο τους, ο οποίος ανυπομονούσε να αποκτήσει αδελφάκι. Η αποκάλυψη έγινε στη διαδικτυακή εκπομπή των αδελφών Ράντη, όπου ο Γιάννης Καλλιάνος δήλωσε: «Δυστυχώς πριν από λίγες εβδομάδες, η σύζυγός μου είχε μείνει έγκυος σε ένα παιδάκι, απέβαλε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε την προσπάθειά μας. Είναι πολύ στεναχωρημένη με αυτό, δεν μπορεί να το ξεπεράσει».

Συμπλήρωσε πως «προσπαθώ να της εξηγήσω ότι δεν τελείωσε εδώ η ζωή και το μέλλον, και θα προσπαθήσουμε να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας, γιατί μας το ζητάει ο γιος μας, ο Γιώργος». Ο μικρός, όπως είπε, παρακολουθούσε μέσω εφαρμογής την ανάπτυξη του μωρού και ζωγράφιζε την οικογένειά τους με μια μικρή τελίτσα στην κοιλιά της μητέρας του, περιμένοντας με ανυπομονησία τη γέννηση της αδελφής του.

Ο βουλευτής ανέφερε ότι μετά την αποβολή δυσκολεύτηκαν να εξηγήσουν στο παιδί τι συνέβη. «Του είπαμε ότι ο Θεούλης, επειδή ήταν λίγο άρρωστο, το πήρε», είπε, προσθέτοντας πως η σύζυγός του συνεχίζει να είναι πολύ συγκινημένη. «Ήταν στη δέκατη εβδομάδα, χτύπαγε η καρδιά του. Πηγαίναμε στον γυναικολόγο και ακούγαμε την καρδιά του. Μου έχει μείνει στα αυτιά αυτός ο ήχος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η συγκινητική εξομολόγηση στην εκπομπή Buongiorno

Σε επόμενη τηλεοπτική του εμφάνιση, στην εκπομπή του Mega «Buongiorno» , ο Γιάννης Καλλιάνος μίλησε ξανά για το δυσάρεστο γεγονός, αποκαλύπτοντας ότι η σύζυγός του το έχει πάρει πολύ βαριά. «Εδώ και δέκα μέρες κλαίει συνεχώς», είπε, εξηγώντας ότι προσπαθεί να σταθεί δίπλα της με κάθε τρόπο, παρότι δεν μπορεί να αντιληφθεί πλήρως το πώς νιώθει.

Κλείνοντας, ανέφερε: «Το πιο στενάχωρο είναι βεβαίως για τη Χάρις, αλλά και για τον γιο μας, που το περίμενε… Είναι 4,5 ετών και μας το ζητάει πολύ έντονα… Δυστυχώς δε μπορείς να πας κόντρα στη φύση».