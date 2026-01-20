Ενώ ο νέος ΚΟΚ έχει τεθεί σε ισχύ από τον Ιούνιο του 2025 και ενισχύθηκε αργότερα με την τοποθέτηση των AI καμερών σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, οι οδηγοί βρίσκουν διαφυγή από τον νόμο με την χρήση ομαδικών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης οι οποίες έχουν ως στόχο την ενημέρωση των οδηγών για τυχόν μπλόκα της τροχαίας ή και σημεία που έχουν εγκατασταθεί κάμερες.

Τον Οκτώβριο του περασμένου χρόνου η ΕΛΑΣ μάλιστα προχώρησε στην σύλληψη δύο ατόμων οι οποίοι διαχειριζόντουσαν τέτοιου είδους ομάδες στο viber. Οι ομάδες αυτές, τις οποίες «έκλεισε» η ελληνική αστυνομία είχαν πάνω από 200.000 χρήστες οι οποίοι είχαν, καθημερινά, πλήρη ενημέρωση για μπλόκα και αλκοτέστ σε όλη την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ ανέφερε μεταξύ άλλων: «Οι ανωτέρω κοινότητες αποτελούσαν σημαντική πηγή πληροφόρησης κυρίως για επίδοξους παραβάτες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αλλά και για λοιπούς παραβάτες, δημιουργώντας σοβαρή παρεμπόδιση και υπονόμευση στο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας στον κρίσιμο τομέα της οδικής ασφάλειας και της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και γενικότερα στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας».

Εν έτη 2026 οι ομαδικές αυτές κάνουν την εμφάνιση τους σε διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης με τα μέλη τους να στέλνουν ακατάπαυστα πληροφορίες για τις τοποθεσίες της τροχαίας και των μπλόκων. Δύο μόνο από τις πολλές ομαδικές που υπάρχουν στα Social media αριθμούν σχεδόν 100.000 μέλη, με πολλά από αυτά να συμμετέχουν ενεργά στην αυτοσχέδια ενημέρωση των οδηγών.

Τα ΝΕΑ εξασφάλισαν φωτογραφικό υλικό από τις συνομιλίες των μελών με τα μηνύματα να αναδεικνύουν τον τρόπο λειτουργίας των ομάδων. Σε μία από τις ομάδες, τα μέλη αναφέρονται σε μπλόκα της τροχαίας στον δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και συγκεκριμένα γράφουν: «Μεγάλη προσοχή στην στροφή για Βάρης Κορωπίου», «Και στην κάθοδο μετά τα βλάχικα μεγάλη προσοχή» ενώ άλλοι χρήστες ανταλλάσσουν μηνύματα για τα πρόστιμα της τροχαίας από τις νέες AI κάμερες, με έναν χρήστη να ρωτά: «Ήρθε σε κανέναν πρόστιμο από κάμερα» και άλλον να του απαντά «Μπαίνεις ΑΑΔΕ και βλέπεις ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ».

Σέ άλλη ομαδική ένα μέλος έστειλε την τοποθεσία μπλόκου της τροχαίας, μέσω της εφαρμογής Google Maps και οι υπόλοιποι χρήστες σχολίασαν και έστειλαν περεταίρω πληροφορίες για δρόμους κοντά στο μπλόκο. Ένας χρήστης γράφει συγκεκριμένα: «Σταδίου σταματάνε μηχανάκια», ενώ άλλος σημειώνει πως στο Καλλιμάρμαρο σταματάνε και μηχανάκια και αμάξια. Ακόμη πολλά μέλη σε ομάδες στέλνουν και οπτικοακουστικό υλικό από σημεία που υπάρχουν τοποθετημένες κάμερες ή που βρίσκεται κάποιο μπλόκο της τροχαίας.