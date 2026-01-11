Ειδική εξόρμηση πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 5 έως 11 Ιανουαρίου 2026 από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, με σκοπό την αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων οδηγών ταξί στην Αττική.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας (Πλατείες Μοναστηρακίου και Συντάγματος), στο Σταθμό Κ.Τ.Ε.Λ. Κηφισού, και σε άλλα σημεία της Αττικής.

Δύο συλλήψεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τροχαία συνολικά συνελήφθησαν 2 οδηγοί ταξί που κατείχαν πλαστή ειδική άδεια οδήγησης ταξί.

Παράλληλα εντοπίστηκαν 30 οδηγοί ταξί που δεν κατείχαν ειδική άδεια οδήγησης ταξί.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν -82- τροχονομικές παραβάσεις ειδικών διατάξεων που αφορούν το νόμιμο της κυκλοφορίας και οδήγησης ταξί καθώς και του ΚΟΚ, όπως ενδεικτικά:

-17- για μεταφορά επιβατών χωρίς λειτουργία ταξιμέτρου,

-10- για άρνηση μίσθωσης,

-1- για δυσδιάκριτη πινακίδα,

-1- για απόκρυψη ταξιμέτρου,

-1- για κάπνισμα οδηγού εντός οχήματος ταξί,

-1- για χρήση διπλής αντί για μονής ταρίφα και

-5- για λοιπές παραβάσεις.

Στο ως άνω πλαίσιο αφαιρέθηκαν -9- άδειες ικανότητας οδήγησης, -3- άδειες κυκλοφορίας, -3- ειδικές άδειες οδήγησης ταξί και -2- ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας ενώ ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό -2- οχήματα.

Οι έλεγχοι με στόχο την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών επαγγελματιών οδηγών και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους μετακινούμενους πολίτες θα συνεχιστούν.