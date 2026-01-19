Νέα τραγωδία σημειώθηκε στην Αχαΐα με ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο. Ένας 29χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με ΙΧ.

Σύμφωνα με το tempo24.news. το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (19/01), στον δρόμο που συνδέει την περιοχή Μαστραντώνη με το Σταυροδρόμι σύμφωνα με το temponews24.news

Υπενθυμίζεται ότι, στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας σημειώθηκε εκτροπή οχήματος στην Εθνική Οδό 111,κοντά στο Πρέβεδο, με αποτέλεσμα ένας 16χρονος να χάσει την ζωή του.

Όλα ξεκίνησαν όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 16χρονος εξετράπη, για άγνωστη ακόμα αιτία, από την πορεία του και κατόπιν προσέκρουσε σε στηθαίο ασφαλείας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον ανήλικο, ενώ από τους αστυνομικούς του τμήματος Ερυμάνθου διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.