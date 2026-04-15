Καθυστερήσεις έως και τριών ωρών καταγράφονται σε συνοριακούς ελέγχους ευρωπαϊκών αεροδρομίων, εξαιτίας της εφαρμογής του νέου συστήματος εισόδου-εξόδου (EES) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Financial Times.

Η Airports Council International (ACI) ανέφερε ότι επιβάτες σε αεροδρόμια της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Βελγίου, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Ελλάδας περιμένουν αρκετές ώρες για να ολοκληρώσουν τους ελέγχους στα σύνορα.

Ο Olivier Jankovec, διευθυντής της ευρωπαϊκής διεύθυνσης της ACI, δήλωσε πως «η κατάσταση τις επόμενες εβδομάδες και ιδίως κατά τη θερινή περίοδο θα είναι απλώς μη διαχειρίσιμη». Όπως είπε, ήδη παρατηρούνται μεγάλες ουρές σε ώρες αιχμής, ενώ η κίνηση μόλις αρχίζει να αυξάνεται.

Το νέο σύστημα και οι πρώτες αντιδράσεις

Το EES τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή την Παρασκευή στα κράτη της ζώνης Σένγκεν – 25 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Το σύστημα απαιτεί από ταξιδιώτες τρίτων χωρών, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, να καταχωρίζουν προσωπικά στοιχεία και βιομετρικά δεδομένα στα σύνορα.

Από την πιλοτική εφαρμογή του τον Οκτώβριο έχουν ήδη σημειωθεί σημαντικές καθυστερήσεις. Το BBC μετέδωσε ότι περισσότεροι από 100 επιβάτες δεν κατάφεραν να επιβιβαστούν σε πτήση της easyJet από το Μιλάνο προς το Μάντσεστερ λόγω καθυστερήσεων στους ελέγχους διαβατηρίων.

Εκπρόσωποι αεροδρομίων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συναντήθηκαν την Τρίτη για να εξετάσουν τα προβλήματα του νέου συστήματος. Η ACI ζήτησε την παράταση των υφιστάμενων εξαιρέσεων και τη δυνατότητα προσωρινής αναστολής των ελέγχων, όταν οι καθυστερήσεις καθίστανται υπερβολικές.

Ο Jankovec υπογράμμισε ότι η ACI χρειάζεται τη δυνατότητα να «αναστείλει πλήρως την καταχώριση στο EES, όποτε οι χρόνοι αναμονής στα σύνορα είναι απλώς αδύνατο να διαχειριστούν».

Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε πως «τις πρώτες ημέρες πλήρους λειτουργίας το σύστημα λειτουργεί πολύ καλά και στη συντριπτική πλειονότητα των κρατών-μελών δεν υπάρχουν προβλήματα».

Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο μέσος χρόνος καταχώρισης ενός επιβάτη ανέρχεται σε 70 δευτερόλεπτα, αν και η ACI υποστηρίζει ότι μπορεί να φτάσει έως και τα πέντε λεπτά. Ο ίδιος εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι σε ορισμένα κράτη εντοπίστηκαν τεχνικά ζητήματα, τα οποία «αντιμετωπίζονται», ενώ η ευθύνη για την ορθή εφαρμογή του συστήματος ανήκει στα κράτη-μέλη.

Αριθμοί και επιπτώσεις

Από την έναρξη λειτουργίας του EES τον Οκτώβριο, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 52 εκατ. εισόδους και εξόδους, καθώς και πάνω από 27.000 αρνήσεις εισόδου. Από αυτές, σχεδόν 700 αφορούσαν άτομα που εντοπίστηκαν ως πιθανοί κίνδυνοι ασφάλειας.

Πριν από την πλήρη έναρξη του συστήματος στις 10 Απριλίου, οι ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο προς τη Γαλλία είχαν ενημερωθεί ότι δεν θα χρειαστεί να παρέχουν βιομετρικά δεδομένα, λόγω καθυστερήσεων στην ανάπτυξη της σχετικής τεχνολογίας από τις γαλλικές αρχές.

Παράλληλες ανησυχίες για τα καύσιμα

Τα προβλήματα με το EES έρχονται σε μια περίοδο που τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια προετοιμάζονται και για πιθανές ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών, εξαιτίας του αποκλεισμού στα στενά του Ορμούζ. Η ACI είχε προειδοποιήσει την ΕΕ ότι η ήπειρος ενδέχεται να αντιμετωπίσει «συστημικές ελλείψεις» καυσίμων μέσα σε τρεις εβδομάδες.

Η Ευρώπη κατανάλωσε πέρυσι περίπου 1,6 εκατ. βαρέλια καυσίμων αεροσκαφών ημερησίως, εκ των οποίων τα 500.000 ήταν εισαγόμενα, με το 75% να προέρχεται από τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας.

Οι αντιδράσεις των αεροπορικών εταιρειών

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Michael O’Leary, δήλωσε ότι το EES προκαλεί ουρές έως και τεσσάρων ωρών σε ορισμένα αεροδρόμια. Πρότεινε, μάλιστα, η ΕΕ να αναβάλει την πλήρη εφαρμογή του συστήματος μέχρι τον Οκτώβριο.

Πηγή: Guardian