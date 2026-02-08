Σοκ προκάλεσε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξάγονται στην Κορτίνα της Ιταλίας ο σοβαρός τραυματισμός της θρυλικής Αμερικανίδας σκιέρ Λίντσεϊ Βον, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ρήξη πρόσθιου χιαστού.

Η 41χρονη πρωταθλήτρια τραυματίστηκε λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση της κατάβασης, ουρλιάζοντας από τον πόνο, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία σε θεατές και συναθλητές. Χρειάστηκε άμεση αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια εξετάσεων.

Η Βον αντιμετώπιζε ήδη σοβαρό πρόβλημα στο αριστερό γόνατο, καθώς είχε υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού μόλις μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των Αγώνων. Η κατάστασή της φαίνεται πως επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα το νέο τραυματισμό που θέτει εν αμφιβόλω τη συνέχεια της παρουσίας της στη διοργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι η Λίντσεϊ Βον είχε ανακοινώσει την αποχώρησή της από την ενεργό δράση το 2019, ωστόσο τον Νοέμβριο του 2024 επιβεβαίωσε την επιστροφή της στις πίστες, έπειτα από χειρουργική επέμβαση στο γόνατο που είχε πραγματοποιηθεί επτά μήνες νωρίτερα, προκειμένου να αντιμετωπίσει χρόνιους πόνους.

Στην πλούσια καριέρα της κατέκτησε τέσσερις τίτλους στο Παγκόσμιο Κύπελλο (2008, 2009, 2010, 2012) και έγινε η πρώτη Αμερικανίδα που κατέκτησε χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην κατάβαση, στους Αγώνες του 2010. Ο πρόσφατος τραυματισμός της σημειώθηκε σε αγώνα κατάβασης στο Κραν Μοντανά, στις 30 Ιανουαρίου 2026, λίγες εβδομάδες πριν από τους Ολυμπιακούς.

Ο νέος τραυματισμός της αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά την πορεία της στη διοργάνωση και ενδεχομένως να σηματοδοτήσει το οριστικό τέλος της αγωνιστικής της διαδρομής στο σκι.