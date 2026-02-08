Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες «Μιλάνο–Κορτίνα 2026» συνεχίζονται σήμερα για τρίτη ημέρα, με το παγκόσμιο ενδιαφέρον να παραμένει αμείωτο και τα βλέμματα στραμμένα στην Ιταλία. Περισσότεροι από 2.900 αθλητές από όλο τον κόσμο συμμετέχουν στη μεγάλη διοργάνωση, διεκδικώντας μετάλλια σε 16 χειμερινά αθλήματα και συνολικά 116 αγωνίσματα.

Οι εντυπωσιακές εικόνες από τα χιονισμένα τοπία και τις υψηλού επιπέδου επιδόσεις των αθλητών αναδεικνύουν τη μαγεία και την ένταση του κορυφαίου χειμερινού αθλητικού γεγονότος. Οι αγώνες μεταδίδονται από την ΕΡΤ2 και τα ειδικά κανάλια ERTSPORTS της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX.

Σάλος στα social media για «σατανικά σύμβολα» στην τελετή έναρξης

Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (06/02) και προκάλεσε αντιδράσεις στα social media λόγω «σατανικών συμβόλων», αφού πολλοί είδαν φλεγόμενη πεντάλφα στο βωμό που άναψε στην Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο.

Για πρώτη φορά σε Χειμερινούς Αγώνες άναψαν δύο ολυμπιακοί βωμοί: ο ένας στην Αψίδα της Ειρήνης στο Μιλάνο και ο άλλος στην κεντρική πλατεία της Κορτίνα, με τον τελευταίο να κάνει πολλούς χρήστες του X να αντιδράσουν για «σατανικά σύμβολα».

Η ΔΟΕ μέχρι στιγμής δεν έχει σχολιάσει τις κατηγορίες στα social media, που κάνουν λόγω για ανεστραμμένη πεντάλφα.

