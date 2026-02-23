Πλειάδες και Σελήνη προσφέρουν ένα εντυπωσιακό ουράνιο θέαμα απόψε, 23 Φεβρουαρίου. Κοιτάξτε ψηλά πάνω από τον νοτιοδυτικό ορίζοντα για να δείτε το μπλε-λευκό σμήνος αστέρων των Πλειάδων να λάμπει δίπλα στη φεγγαρόφωτη Σελήνη, λίγες μόλις ώρες πριν φτάσει στο πρώτο τέταρτο της φάσης της.

Το σμήνος των Πλειάδων θα εμφανιστεί σε απόσταση μικρότερη των πέντε μοιρών —περίπου όσο το πλάτος των τριών μεσαίων δακτύλων ενός απλωμένου χεριού— στα δεξιά της μισοφωτισμένης Σελήνης. Η εγγύτητα αυτή επιτρέπει στους παρατηρητές να τα δουν και τα δύο μέσα από ένα ζευγάρι κιάλια 10×50.

Οι «Επτά Αδελφές» του Ταύρου

Γνωστές και ως Επτά Αδελφές, οι Πλειάδες αποτελούν ένα αρχαίο σμήνος αστέρων στον αστερισμό του Ταύρου. Τα επτά λαμπρότερα άστρα τους φέρουν τα ονόματα των θυγατέρων του τιτάνα Άτλαντα από την ελληνική μυθολογία: Αστερόπη, Αλκυόνη, Ηλέκτρα, Κελαινώ, Μερόπη, Μαία και Ταϋγέτη.

Μέσα από κιάλια, οι Πλειάδες θυμίζουν τη διάταξη των άστρων του Μεγάλου Άρκτου στον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου, περιβαλλόμενες από ασθενέστερα άστρα και τη φωτεινή λάμψη ενός κοντινού νεφελώματος αντανάκλασης.

Παρατήρηση με τηλεσκόπιο

Ένα τηλεσκόπιο αποκαλύπτει ακόμη περισσότερους από τους χιλιάδες αστέρες που συνθέτουν τις Πλειάδες. Στη συνέχεια, οι παρατηρητές μπορούν να στρέψουν το βλέμμα τους στη Σελήνη για να εξερευνήσουν κρατήρες πρόσκρουσης και εκτεταμένες «θάλασσες» λάβας, σημάδια της γεωλογικής της ιστορίας.

Κοντά στη γραμμή που χωρίζει τη νύχτα από την ημέρα, γνωστή ως τερματιστής, βρίσκεται η Θάλασσα της Γαλήνης (Mare Serenitatis), περιοχή όπου αρχαίες ροές λάβας κάλυψαν παλαιότερους κρατήρες. Κάτω από αυτήν απλώνεται η Θάλασσα της Ηρεμίας (Mare Tranquilitatis), εκεί όπου οι αστροναύτες της αποστολής Apollo 11 —μεταξύ αυτών οι Neil Armstrong και Buzz Aldrin— πραγματοποίησαν τα πρώτα βήματα του ανθρώπου στη Σελήνη.

Κατά μήκος του τερματιστή διακρίνονται εντυπωσιακοί κρατήρες με σκιές και κεντρικές κορυφές, απομεινάρια συγκρούσεων που διαμόρφωσαν τη σεληνιακή επιφάνεια πριν από εκατομμύρια χρόνια.

Το πέρασμα της Σελήνης και οι καλύτερες ώρες παρατήρησης

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, η Σελήνη θα φαίνεται να πλησιάζει τις Πλειάδες, περνώντας ανάμεσα στα δεξιότερα άστρα του σμήνους, προτού δύσει κάτω από τον βορειοδυτικό ορίζοντα περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα (ώρα Νέας Υόρκης). Οι ακριβείς ώρες ανατολής και δύσης διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία κάθε παρατηρητή.

Για ακριβείς υπολογισμούς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαδικτυακούς υπολογιστές φάσεων και ανατολής της Σελήνης. Η εμπειρία παρατήρησης θα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή σε περιοχές με χαμηλή φωτορύπανση.

Όσοι θέλουν να απολαύσουν το θέαμα με περισσότερη λεπτομέρεια μπορούν να εξοπλιστούν με τα κατάλληλα μέσα. Ένα καλό τηλεσκόπιο ή ζευγάρι κιάλια μπορεί να απογειώσει την εμπειρία της αστροπαρατήρησης, ενώ οι φωτογράφοι του ουρανού μπορούν να αξιοποιήσουν φακούς ειδικούς για αστροφωτογραφία.